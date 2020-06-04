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小米有品众筹物联网蒸箱集成灶：可连接米家 App，众筹价 7999 元

2020/6/4 11:34:30来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家 6 月 4 日消息 6 月 2 日，小米有品众筹了北斗星 C2 物联网蒸箱集成灶，厨电六合一，采用无烟科技，还可连接米家 App，众筹价 7999 元。

开放式厨房可以让精致小屋的空间变得更加宽敞；同时让厨房的空气更加流通，营造出开放式的就餐空间。但是，众所周知，中餐油烟大，如果吸不净油烟，开放式厨房的油烟会让整个房间都油腻腻，难以清理。

这款集成灶采用锅沿近吸设计，这意味着油烟一产生便完全处于烟机的负压之下，搭配 1140 立方米 / h 的巨大风量，油烟还没来得及扩散便被烟机吸走，不用担心厨房烟油四溢的情况发生，让中式餐厅也可以拥有开放式厨房。

此外，这款集成灶拥有 66L 大容量蒸箱，配合一键智能菜单，可以针对不同菜谱设置更加科学精确的温度和时间，让零经验的小白也能自己做出美味。

这款集成灶也可以使用 APP 智能监控，同时，连接米家 APP 后有海量食谱选择，可以根据自己的喜好来挑选。挑选好食谱后就只需准备相应食材，然后再按量放进蒸箱中，剩下的工作就可交给蒸箱完成。

IT之家了解到，集成灶采用简约风格，运用了能把倒角做小的超高工艺标准，极简设计更完美百搭多种风格厨房，安放更加容易。

目前，北斗星集成灶正在小米有品众筹中，天然气、液化气可选，众筹价 7999 元。

众筹地址点击购买

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关键词：小米有品

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