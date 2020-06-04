说到机房，大家一定都很熟悉。

对于我们通信汪来说，机房就像我们的家。我们生命中很大一部分时间，是在机房度过的。

在外界看来，机房是一个高大上且充满神秘感的地方。在机房工作，一定是逼格满满，帅到爆炸。

然鹅，在我们眼里，机房其实就是一个工地。只不过真实的工地里搬的是砖，而我们这些通信民工在机房里搬的，是虚拟世界的 “0”和 “1”。

很多人觉得，机房这么 high level 的地方，环境条件肯定比工地好多了吧？

哼哼，对于这样的观点，我只能说是图样图森破。

机房环境之恶劣，远超你的想象！多少通信汪，就是因为忽视机房环境危害，结果病痛缠身、追悔莫及。

为了避免惨剧再次发生，身为通信行业资深老油条的小枣君，今天就和大家说说，机房到底有哪些大坑，以及这些坑该如何预防！

首先第一坑，就是严寒。

机房之所以叫机房，就是因为这里存放了大量的机器设备。

为了保证这些设备不会因为发热量太高而宕机罢工，机房通常都会配备强力空调进行散热降温。

所以，机房的温度会非常低，有时候甚至只有 10℃左右。进入机房，就像进入了冷库。

如果你所处的位置处于空调吹风口，那呼呼的冷风绝对让你生不如死。

炎炎夏日的话，更是冰火两重天，极容易感冒、中暑。

所以，任何时候进入机房，都需要随身带一件厚外套，以防万一。

对于发际线堪忧的通信汪来说，随身带一顶骚包的帽子，有时候也是不错的选择。

这几年，因为环（mei）保（qian）的原因，国内运营商加强了对机房温度的控制。据说精度已经达到了 0.1℃的级别，只要不宕机，就往高里调。所以，在国内机房冻成狗的局面已经有了很大的缓解。

第二个坑，是噪音。

机房是噪音极大的场所。无数的设备在运转，风扇在嘶吼。封闭的空间使得噪声放大了 N 倍，可以说是震耳欲聋。

一般来说，隔两三米的距离，正常说话就很难听到声音了，交流只能靠吼。

嘈杂的噪声会折磨人的神经，尤其是当我们进行重要的数据配置时，一旦被干扰，很容易犯下致命的错误。

当年我们对抗噪音，主要用的是 3M 耳塞。现在后浪们很浪，更喜欢用这个玩意：

没错，降噪耳机。我也试过，果然神器，不仅降噪，还能边开局边听 RAP。机房里没事跟着高歌一曲，也没人听见。

戴耳塞或耳机有一点需要注意，就是要小心猪队友。有时候你正陶醉在工作中无法自拔的时候，突然有人在身后拍你一下，你尿都要吓出来。。。

第三个坑，是桌凳。

没错，桌子和凳子。

我们通信汪在机房调试设备的时候，经常会遇到没有桌子和凳子的情况。尤其是某些特殊情况，KVM 用不了，只能用自己的电脑进行调试。

KVM，Keyboard Video Mouse，多计算机切换器

这个时候，就会很麻烦。你看到电视上帅哥一手托电脑，一手敲键盘，貌似很帅的样子，你让他保持几个小时试试看？手都要残废掉。。。半小时都坚持不了。。。

所以通常情况下，我们都会因地制宜，就地取材。什么纸壳箱、门板、网线桶，都会用上。

机房神器

如果只有一张凳子的话，通常都会用来放电脑，然后自己蹲着。时间一长，腿就麻了，站都站不起来。

实在不行，只能席地而坐，弯腰低头，委屈手腕。

机房的地板，即使是防静电地板，都和神雕侠侣里面的寒冰床一样冷。人坐上去，屁股冰冰凉，很容易生病。

所以，即使要坐，也要找个泡沫垫一垫，切记不可直接坐在地板上，更不要直接睡在地板上！

第四个大坑，是水。

机房重地，禁忌众多。吃东西肯定是不允许的。所以，进机房之前，请务必把肚子填饱，不然加班干活的时候又冷又饿又困，非常难受。

虽然吃东西不行，但喝水一般是允许的。你可以自己带个水杯，口渴的时候喝点水。

我说的坑，不是喝水的坑，而是 “放水”的坑。

在机房的时候，千万不要喝太多的水，万一你喝多了想要嘘嘘，万一你没有机房的门禁卡，万一局方工程师不在，万一你手机没信号，那么，你就惨了。。。（不要问我为什么有这么多 “万一”，我不会告诉你原因的。）

所以，保险起见，你最好带个矿泉水瓶，以备不时之需。。。

600ml 的脉动瓶子更好，还是不要问我原因

切记！一定要事先观察好机房摄像头的位置！

好啦！机房的四个大坑以及应对策略，我都介绍完了。

事实上，机房的坑远不止上述这些。在不同的国家和地区，机房条件的差异很大，也会遇到各种奇葩情况，例如小动物出没、地板塌陷、高空坠物，等等。

想要在这么恶劣的环境下全身而退，实属不易。

不管怎么说，身体是革命的本钱。希望大家能对机房危害给予足够的重视，加以预防，争取做到出入平安、身体健康！