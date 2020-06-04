祖母用 Facebook 发孙子照片被母亲告上法庭，不删还要罚 8000！

身处大数据时代，数据隐私问题已被推到了风口浪尖。

比如疫情期间，谷歌就因为加州学生捐赠 Chromebook 笔记本电脑而窃取孩子们的面部和声音信息，被孩子家长告上了法庭。去年，一款风靡一时的 AI 换脸 APP“ZAO”，也因用户隐私协议不规范而存在窃取用户面部信息的问题，被工信部约谈并责令整改。

而近期荷兰发生的一起有关数据隐私的起诉就显得有些与众不同。

上个月，荷兰一家法院裁定，在女儿提出隐私投诉后，这位祖母必须从其社交媒体帐户中删除她孙子的照片，这也是第一起用 GDPR 来裁决家庭纠纷的案件。

这到底是怎么回事，来跟文摘菌一起看看吧~

祖母在 FB 发布孙子照片被女儿告上法庭，法官要求十天内删除

事情是这个样子的，这位荷兰祖母的女儿有三个未成年的孩子，住在托尔卡默（Tolkamer），她的女儿有三个孩子，分别是 14、6 和 5 岁。她的长子与祖母住了七年，然后去和父亲住在一起。

祖母很喜欢在 Facebook 和 Pinterest 上发布孩子的照片，女儿认为这不安全，但是一年来多次交涉无果。今年 2 月，女儿写信给母亲，要求母亲在 3 月 5 日前删除孩子照片，否则将面临法律诉讼。在这之前，她也曾通过警方提出希望母亲从社交媒体上删除孩子的照片，但母亲并没有删除。

4 月份，当地法院受理了此案。此时这位祖母已经删除大部分了照片，除了 Facebook 上的一张。她想留下那张照片，因为那是她在 2012-2019 年期间独自照顾孙子时拍下的照片。

因此，法官最终裁决，要求祖母在十天内删除，理由是，“在 Facebook 上，不能排除放置的照片可能会落入第三方之手。”

如果逾期未删，还要罚款！这位祖母将面临每天被处以 50 欧元 (400 人民币)的罚款，罚款最高可达 1000 欧元 (8000 人民币)。

主持此案的法官认为，母女之间的问题属于《通用数据保护条例》（GDPR）的管辖范围。欧盟隐私法严格规定了公司如何管理私人数据。这些法律的目的是让个人掌控自己的数字生活。

GDPR 不涵盖 “家庭”数据纠纷。但是法官说，当照片在社交媒体上发布后，它们就公开了。这就是 GDPR 适用于这种情况的原因。

尽管 GDPR 并不适用于个人或家庭的数据纠纷，但对于用户的个人行为来说，GDPR 指出，任何人上传未成年人照片时，都必须经过其法定监护人的同意。

然而，孩子的父母均不愿在 Facebook 上公开这张照片。

Decoded Legal 的技术律师 Neil Brown 表示：“我认为这项裁决会让很多人感到惊讶，大家可能在社交媒体上发照片之前可能都不会考虑太多。”

全世界最完善、最严格的隐私保护条例——GDPR

不太了解 GDPR 的同学们，我们也来给大家补个课。

欧洲实施的《通用数据保护条例》(简称 GDPR) ，可以说是在世界范围内最完善、最严格的隐私保护条例，旨在加强对个人通用数据的保护力度和建立统一数据保护的规则，该条例已于 2018 年 5 月 25 日在欧盟成员国中开始实施。

GDPR 的实施，主要是为了制约企业对用户数据的征集和处理。尽管 GDPR 并不适用于个人或家庭的数据纠纷，但对于用户的个人行为来说，GDPR 指出，任何人上传未成年人照片时，都必须经过其法定监护人的同意。

因此对于荷兰祖母私自发布孙子照片一案，法官最终裁定要求祖母在十天内删除，因为无法排除照片被他人非法利用的可能。

荷兰律师恩格尔弗里特说，“据我所知，这是第一起用 GDPR 来裁决家庭纠纷的案件，这项法律让个人能够对侵犯他们隐私的公司、政府和个人采取行动。”

比利时鼎盛华人律师行主任 Jack Chen 律师认为，这部条例对欧盟个人数据保护具有里程碑式的意义。因而对于各行各业来说，也都造成了巨大的影响，比如银行、保险、航空等领域，一旦涉及向欧盟居民提供电子产品服务或者收集、处理个人数据，都必须执行 GDPR 条例，否则将面临法律处罚。

Jack Chen 律师还特别强调，不仅仅是在欧盟的中资公司，只要是和欧盟有关的国内企业，如果其所在行业收集或者处理了欧盟公民个人信息，那么无论该企业是否在欧盟境内成立或者注册，都需要遵守 GDPR 的规定，否则将面临高达 2 千万欧元的处罚。

这不，科技巨头们无一幸免，Facebook、推特、微软、苹果、谷歌等或多或少都违反过 GDPR。据不完全统计，近两年因违反 GDPR 而被开出的罚单已经达到了 1.26 亿美元，而罚款主要来自这些美国科技巨头。

最惨的要说是谷歌了，去年 1 月法国数据保护监管机构罚款谷歌 5700 万美元，这是 GDPR 出台后开出的第二大罚单。最大一笔罚单是在去年 7 月，英国航空公司被罚 1.8339 亿英镑（约合 15.8 亿元人民币）。

谷歌因违反 GDPR，被法国数据保护监管机构罚款 5700 万美元

据 TechCrunch 报道，2019 年 1 月，法国数据保护监管机构 CNIL 按照 GDPR 规定，对谷歌开出 5700 万美元的罚单。这家监管机构称，在安卓新用户设置新手机并按照安卓系统的引导流程操作时，谷歌没有遵守 GDPR。在当时看来，这是 GDPR 实施之后开出的最大罚单。

CNIL 认为，在透明度和获取用户同意方面，谷歌没有遵守 GDPR 规则。其次，谷歌使用数据前获取用户同意的流程不符合 GDPR 规定。

因为在默认情况下，谷歌会促使用户注册谷歌账户。他们会告诉用户，如果没有谷歌账户，用户体验会很差。CNIL 宣称，谷歌应将创建账户的行为与设置设备的行为分开，这种捆绑行为是违反 GDPR 的。

对于缺乏透明度的问题，监管机构在报告中写道，“有些重要信息，如数据处理目的、数据存储周期或用于个性化广告的个人数据类别，过度散布在多个文档中，用户需要点击按钮和链接才能获取补充信息。”举例来说，如果用户想知道他们的数据如何被处理以便用于个性化广告，需要点击 5 到 6 次。

除此之外，谷歌在你创建账户时不会获取你的明确同意。在默认情况下，当用户创建帐户时，谷歌在 “我同意按照上面描述的方式处理我的信息，并在隐私政策中进一步解释”的框中会预先打上勾。这在 GDPR 中也是被禁止的。

对此，谷歌发言人在当时的声明中称，“用户对我们提高透明度和控制力抱有很高的期望。我们致力于满足这些期望和 GDPR 的要求。我们正在研究 CNIL 的决定，以决定下一步的行动。”