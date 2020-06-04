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特斯拉柏林超级工厂已开始浇筑混凝土

2020/6/4 15:40:02来源：TechWeb作者：辣椒客责编：孤城评论：

6 月 4 日消息，据国外媒体报道，在清理完森林、完成土地平整之后，特斯拉位于柏林近郊勃兰登堡州格伦黑德的超级工厂，目前已开始浇筑混凝土。

特斯拉柏林超级工厂是在 5 月底，获得进行地基施工的初步许可的。外媒最新的报道显示，这一工厂的第一部分区域，已开始浇筑混凝土。

特斯拉柏林超级工厂部分区域开始浇筑混凝土，是由一名特斯拉爱好者所披露的图片显示的，图片显示一片已经下挖的区域内，有一辆混凝土搅拌运输车在作业，现场也有多名工人和一台压路机，正在作业的区域，同临近已铺设碎石的区域，颜色有很大的不同，很明显是已经浇筑了混凝土。

外媒在报道中表示，正在浇筑混凝土的区域，看起来似乎是柏林超级工厂的基础，为承载工厂提供一个稳定的环境，用以确保建筑的稳定。

特斯拉在德国柏林建设的这一座超级工厂，是由其 CEO 马斯克去年 11 月份在柏林的一个颁奖典礼上宣布的，随后确定建在柏林近郊勃兰登堡州的格伦黑德，将用于生产电池、动力系统和整车，整车从 Model Y 开始，计划在 2021 年开始交付。

特斯拉在柏林的这一座超级工厂，是他们在欧洲的首座超级工厂，德国方面对这一工厂也比较重视，他们此前希望这工厂的建设能如期推进，因为这一工厂将提供 12000 名员工，会为当地提供大量的就业岗位。

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关键词：特斯拉柏林

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