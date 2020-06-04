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微软正为 Win10 Chrome 浏览器添加弹性滚动

2020/6/4 16:20:49来源：IT之家作者：玄隐责编：玄隐评论：

IT之家6 月 4 日消息  如果你在 Windows 10 上使用微软 Edge 浏览器，或者在 macOS 上使用 Chrome 或 Safari 浏览器，则滚动到页面顶部或底部时可能会注意到滚动弹跳效果。

滚动弹跳效果（也称为 “弹性滚动”）基本上是指一种反弹力，滚动到页面的顶部或底部时，可以看到一段时间的空白空间。得益于微软工程师，这种此前存在于 Windows 10 Edge 浏览器的滚动效果，正在 Chrome 上进行测试，并很快应用。

在一次提交中，微软强调了它计划如何允许 root scroller 在 Windows 10 上滚动，且支持超滚动弹跳。Chromium 已更新为使用 “OverscrollBounceController drives”，这使得浏览器可以将 GSU 上的增量滚动添加到双曲正切函数中。

IT之家获悉，该功能背后的主要想法是，当用户平移到根滚动条的边界（页面的顶部或底部）时，滚动条将 “过度滚动”，并且你会注意到 “反弹”效果和空白。

“当用户停止滚动交互时，过度滚动会通过动画回到滚动器的边界。这一切也适用于猛动。当抛掷击中根滚动条的边界时，速度将导致超滚动开始 - 它将动画化为超滚动，直到达到静止为止，然后再通过动画回到边界。

在页面弹回之前的几秒钟时间里，你可能会注意到空白区域或反弹效果。在使用触摸屏或精密触摸板的设备上滚动时，更容易注意到这种效果。

微软表示，“已经有一个针对 Mac 的实现。该主要控制器是 InputScrollElasticityController。但是，这项新功能–超滚动弹跳–具有与大多数 Windows 应用程序完全匹配的个性。”

Google Chrome Canary 预览中已提供实验性功能 flag“Elastic Overscroll for Windows”。

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关键词：Chrome浏览器Edge

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