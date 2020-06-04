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瑞士制造商宇舶推出豪华智能手表：售价 3 万 7 起

2020/6/4 16:25:56来源：威锋网作者：乔纳森森森责编：微尘评论：

瑞士豪华手表制造商宇舶（Hublot）宣布其旗舰产品 Big Bang 系列豪华手表推出了两款新型号。新款手表被称为 Big Bang e，是本系列中仅有的两款智能手表，是该公司产品线中最便宜的型号。

这两款腕表 - Big Bang e Titanium 和 Big Bang e Black Ceramic - 与其它带有 42mm 表盘的 Big Bang 手表具有相同的基本设计。它们采用宇舶的三明治设计，中间夹着两层材料。显示屏上方有防刮擦的蓝宝石水晶玻璃覆盖，而表带则使用获得专利的 One Click 系统，可轻松拆卸。经典的橡胶表带采用自家发明的可折叠式搭扣设计。

在智能手表配置方面，Big Bang e 采用 390x390 像素的 1.21 英寸 AMOLED 显示屏，配备四核高通骁龙 Wear 3100 芯片，主频为 1.1GHz，具有 1GB 运存和 8GB 存储空间。它配备基本的传感器类型，但似乎没有 GPS。除此之外，还支持蓝牙 4.2 LE，2.4GHz Wi-Fi 802.11n 和 NFC，据说 300mAh 电池可以支持一天的使用。

这款表带有一系列由宇舶设计的表盘，以及由艺术家 Marc Ferrero 设计的 24 小时动态表盘，该表盘每三小时更换一次颜色和设计。

作为一款智能手表，可能它没有什么特别的，但宇舶的品牌加成，或许可以让它拥有一些粉丝。Titanium 版本的价格为 5200 美元，约合 37028 元；Black Ceramic 的价格为 5800 美元，约合 41301 元。

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关键词：宇舶智能手表

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