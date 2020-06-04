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诺基亚推出 43 英寸 4K LED 智能电视：四核处理器加持，约合 3018 元

2020/6/4 17:04:57来源：威锋网作者：乔纳森森森责编：微尘评论：

诺基亚今天宣布在印度推出新的 43 英寸 4K LED 智能电视。这款电视运行 Android Pie 系统，搭配 1.0 GHz 主频的 CA53 四核处理器，内置 2.25GB RAM 和 16GB 存储空间。

诺基亚 43 英寸 4K 智能电视采用 LED 面板，亮度为 300 尼特，可视角度为 178°。屏幕的顶部，左侧和右侧采用超薄边框设计，并支持 Dolby Vision，HDR10 和 MEMC 技术。

在音频方面，诺基亚电视内置 24W 扬声器，并具有 JBL 声音增强功能，可带来深沉的低音和清晰的人声。另外，这款 4K 电视还配有杜比音频和 DTS 环绕声，可提供更好的音频体验。

由于这是一款 Android TV，因此您可以从 Google Play 商店下载应用程序和游戏，它还支持流行的视频流应用 YouTube 和 Netflix，这些应用程序在电视遥控器上具有专用的热键以及 Google Assistant 专用键。此外，智能电视内置了 Chromecast，这意味着您可以将智能手机上的内容镜像到电视。

连接方面，诺基亚 43 英寸 4K 智能电视支持蓝牙 5.0，Wi-Fi（仅 2.4GHz），3 个 HDMI 端口，2 个 USB 端口和一个以太网端口。

这款智能电视的价格为 31,999 印度卢比，约合 3018 元。它将于 6 月 8 日通过 Flipkart 在印度发售。

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关键词：诺基亚电视

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