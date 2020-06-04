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一加 8 Pro 手机 DXOMARK 相机评分明天公布

2020/6/4 17:26:17来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家6 月 4 日消息 DXOMARK 官方今天宣布，将在 6 月 5 日公布 OnePlus 8 Pro 的相机评分。

此前一加参与 DXOMARK 测试的手机包括一加 7 Pro 和一加 7T Pro，相机总分均为 114 分。

摄像方面，一加 8 Pro 采用双 4800 万超清四摄：4800 万索尼定制 IMX689 超强主摄像头，4800 万 120° 超广角镜头，500 万滤光镜头以及 800 万 3 倍混合变焦人像镜头；支持光学防抖和电子防抖，全像素全向对焦技术辅助，拥有超级逆光视频、高清超广角等多种摄影功能。

IT之家了解到，一加 8 Pro 采用一块 6.78 英寸 2K + 分辨率 120Hz AMOLED 显示屏，拥有 240Hz 屏幕采样率，支持 4096 级自动亮度（前后双传感器），MEMC 插帧，10.7 亿⾊彩显示，HDR 10+，局部峰值亮度 1300 尼特，动态色温。每台一加 8 Pro 出厂均会经过精准校色，拥有行业最低 JNCD，一加 8 全系获 DisplayMate A+ 认证。

配置方面，一加 8 Pro 搭载高通骁龙 865 5G 移动平台，最高 12GB+256GB 存储组合，支持 LPDDR5RAM 存储技术，配合 RAMBoost 大内存提速优化；标配 UFS3.0 闪存；新增 Smart5G 功能与 Wi-Fi6 网络支持；双立体声扬声器、支持杜比全景声、体积更大 Haptic 振动马达；4510mAh 超大电池搭 Warp30T 有线闪充，并配备 Warp30W 无线闪充，可为其他设备反向无线充电。

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关键词：一加8 ProDXOMARK

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