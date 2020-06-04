「地摊 2.0 升级」的蝴蝶效应：科技驱动，适合 “后浪”

「人民需要什么，我们就造什么」本着这句五菱的核心宗旨。今天，五菱的股价再次迎来了一次突破 100% 的暴涨，即便股民炒错了也并不在意。

这款「地摊经济的正规主力军」、「致富快人一步的摆摊神车」——五菱荣光翼开启售货车，不仅成为了地摊经济下的「爆品」，也更是掀起了一片「地摊新造车」的运动。

许多车企都拿出了改造车的本领，完美的契合「地摊功能」。当地摊成为一个合理的新商业方式，它正在摆脱原有的「脏乱差」，而首当其冲改变的正是人们「生产工具」的升级风潮。

开云汽车的「夜市 2.0 一定是科技驱动的」| 官方发布

威马汽车顺应地摊经济宣传电动汽车的「车外放电功能」| 官方发布

吉利汽车的雪糕车 | 官方发布

当这个「新经济风口」掀起舆论高潮的时候，鲜有人真正思考当这件事情在未来是否会变为「常态」？关系到许多人生计的「地摊升级」究竟会带来什么实质性的改变？

「从「三轮变四轮」这种车本身的形态变化就代表『地摊升级』是不科学的。」开云汽车 CEO 王超对极客公园说，他认为地摊升级的关键是「安全」，而这主要是食品安全、管理安全，路权安全等等。

「目前只有路权安全是靠车来实现的，而食品安全、管理安全很难靠车来实现，这是可以靠背后的车联网、车载系统来完成的，这是一套完整的解决方案，也只有这样才能真正解决『脏乱差』不再上演。」王超说。

「夜市 2.0 一定是科技驱动的」这也体现在了开云汽车的海报之上。而更重要的是，食品安全的 AI 监管系统、生鲜供应链等等体系，都应该成为「地摊升级」的重要部分。

从「地摊 2.0」飞跃到「自动驾驶 2.0」？

交通工具与「地摊」的结合似乎并不是第一次出现。

2018 年 1 月，丰田在拉斯维加斯的 CES 上发布了 e-Palette 自动驾驶概念平台，这是一款可定制的多座多功能汽车，具备酒店、餐车和流动医院等多种用途。

丰田 e-Palette 自动驾驶概念平台 | 官方网站

简单来看，它正是一种「商业地产」结合「汽车产业」的尝试。「我们始终与城市的发展共同进步。」丰田汽车还在自己的宣传页上写到。「地摊经济」的理念似乎与丰田的这种未来想像有些异曲同工之妙。

地摊经济似乎拥有一种「蝴蝶效应」，它正在有意无意的影响着自动驾驶 2.0 的时代。

说有影响，是因为地摊的合法合规，促进经营的移动化，是在为自动驾驶的新商业模式落地带来政策利好。而说这种影响似乎没有必然联系，是因为目前在这两者之间的还有非常多的「空白地带」。

前不久，车联网供应商博泰联合上海市政府、依旧熟悉的上汽通用五菱，打造了一个「智慧集市」项目，正是希望依靠「智能汽车」这样的移动空间做了一次商业的实践。

上海「智慧集市」项目 | 官方拍摄

「在四个轮子上，你还需要一个「阿里」（调配平台），需要一个「政府监管平台」，这些现在大家都没做。」博泰集团创始人、CEO 应宜伦对极客公园说，「地摊也许是一个短暂的风口，但是真正围绕车联网去把就业与智能社区、智能集市做起来，还有大量平台开发的工作。」

应宜伦认为，目前包括车辆的调度、停车、充电也都是很体系的工作，以及政府的准入，工商、税务、市场监管都需要打通。「现在汽车上也没办法注册公司，必须要营业地点。同时，公安、交通上路这些都是很具体的事情，政府的监管还是需要合法合规的。」

即便现在是「政策利好」相对容易实现，但技术平台与城市生态打通来看，应宜伦认为这个「难度极高」，发展中也会有很多投诉与矛盾点出现。博泰是希望基于场景和盈利模式，能帮车企探索和建立一套全新的商业模式，简单说就是用车联网助力「有人」+「移动商业」的尝试。

而行业内更多在看好「移动即服务」路线的是和丰田一样的一系列自动驾驶公司。例如菜鸟 ET 物流实验室的新零售物流无人车、新石器的移动的便利店、京东无人车等等都带来的是更远的无人化的概念。

不论有人还是无人，应宜伦所说的四个轮子上欠缺的生态平台，的确是这个商业体系构建极其缺失的部分。但我们也看到在舆论风潮之下，许多的真正能够帮助「地摊升级」的科技企业并没有第一时间「发声」蹭热点，也许他们已经在评估和行动，同时等待「地摊经济」的风口过去，背后商业时机的真正成熟。

虽说「地摊经济」、「烟火经济」似乎是一种当下解决就业民生的短期手段，但它也应该更多变的结合更多的科技，不断演化成一个更高效的「地摊 2.0」。从另一个角度看，在当今充满「不确定性」的情况下，「地摊经济」也让我们看到未来更多的「确定性」。