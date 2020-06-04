专门给英国人开发！载着英式口音和笑话的 BBC 语音助手来了

嘿 Siri，今天天气怎么样？

小爱，帮我设置一个 7 点的闹钟！

小度小度，附近哪里有好吃的餐厅 ......

貌似每天呼唤小助手已经成为一种习惯。生活、出行、娱乐，好像都少不了它的出现。不过，为了保持顺畅的交流，最好是用较为标准的普通话。如果习惯用家乡话，尤其是广东话、四川话等重方言，可能你的内心就要崩溃了。

不过，近期小型语音助手在口音识别方面取得突破性进展。在英国，虽然领土范围不算大，但是口音种类繁多。BBC 作为英国最大的媒体广播公司。为了面向所有英国人提供更好的语音服务，2019 年 8 月携手微软共同致力于小型语音助手产品研发。

近日，BBC 推出语音小助手 Beeb 首个 Beta 版，目前已进入 PC 端线上测试。该研发团队称，利用微软的 Azure AI 基础架构，及相关技术和服务，Beeb 目前已能够精准识别十几种地方口音。

图片来源 : Carl Court Getty Images

口音识别能力，是小型语音产品的突破点

Beeb 不是硬件设备，而是内置于 BBC 网站和 iPlayer TV 流媒体服务的数字化语音助手。如果你希望听到 BBC 特定广播电台，播客或节目，你可以说 “OK Beeb，播放 Radio 1”。如其他语音助手一样，操作简单方便。

图片来源：Venture Beat

这款语音小助手以薄荷绿为主色调，结合 BBC 的红色系，视觉效果非常抢眼。简单文字搭配少量流动图形，整体界面简洁、美观。

据了解，Beeb 的基本功非常扎实。获取最新资讯、天气快照等常规操作都能够准确完成。如果你说 ”OK Beeb，讲个笑话”，也许会收到 Beeb 随机挑选的某喜剧家的精彩内容。

除了基本功过关外，这款语音识别工具区别于同类型产品的最大亮点是 [口音识别率]大幅度提升。

BBC 发言人表示：

“我们知道当语音助手不了解您时会令人沮丧。 对我们来说，Beeb 将为英国的每个人服务，我们会努力确保它可以识地区性口音并准确地理解您所说的内容，无论您来自英国的哪个国家。”

据研究团队介绍，Beeb 提升口音识别能力的关键在于大量用户数据的使用。在用户使用语音助手时，所有的对话内容将以文字的形式存储下来 , 用于小助手的深度学习训练。

目前 Beeb 的口音识别能力正处于持续优化当中。因此该款产品并未面向所有公众开放。只是针对英国部分早期用户。其 “限量发售”的模式是为了提供更好的产品体验。

据 BBC 设计与首席运营官 Grace Boswood 介绍：“早期用户体验和试用各项功能，对 Beeb 的性能指标进行压力测试，他们的使用数据将帮助我们继续优化 Beeb 的口音识别能力”。目前 Beeb 在 Windows 社区中很受欢迎，在全球已拥有超过 1000 万用户。

BBC 如何处理数据安全语音助手服务商在处理用户语音数据方面一直备受争议，尤其是在收听私人对话方面。去年苹果公司被揭露 Siri 在隐私保护方面存在失误。但苹果公司并未采取任何行动。

Beeb 同样陷入了这样的舆论漩涡。虽然 Beeb 并未对用户对话进行录音，但在未征询意见的情况下，私自以文字形式存储用户对话内容，并与 Microsoft 共享。

对此，BBC 发言人回应说：

“在存储此文字记录时，我们会删除所有可以识别的个人数据，因此我们不会知道谁在说什么，但我们会知道在说什么。因此，除非您实际透露自己的个人信息（例如，通过向 Beeb 说出您的姓名和地址，以便将其输入到文字笔录中，否则我们在审核该信息时不会知道您是谁。”

目前用户对于这一回应的接受程度还不得而知。不过，对于 BBC 而言，对用户互动内容的存储分析，是提升产品口音识别能力的基础，也是打破口音识别瓶颈，在众多同类型产品中脱颖而出的关键。

服务自己的用户，无意于全球市场竞争如今的交互式语音市场产品云集，谷歌、亚马逊、苹果等巨头企业一直占据行业主导地位。在相对完善的市场环境下，BBC 为何选择另辟蹊径开发自己的语音服务助手？

去年 8 月，BBC 与微软正式达成合作时，已表明打造独立语音产品，只为自身用户提供更好的数字化服务。正因如此，BBC 专注于数字化语助手研发，而无意于物理产品的打造。

图片来源：BBC NEWS

采用语音助手收听新闻广播已经成为主流趋势。尤其是在亚马逊和谷歌低价产品发的加持下，已有 20% 的英国家庭习惯了语音助手。因此，BBC 早已在自己的内容平台提供语音服务。

不过此前采用的是被亚马逊收购的 Alexa 语音助手，后来这家美国公司拒绝分享电台收听者的数据。因此，BBC 不得不选择与微软合作开发自己的语音产品。

BBC 发言人称：

“我们自己的语音助手将使 BBC 能够建立和开发这样的服务，即在未经他人许可的情况下自由尝试新程序，功能和新体验，这将使我们在优化用户服务上更具发挥空间。”

正如 BBC 产品研发的初心，BBC 并未对第三方机构提供产品服务，虽然他们已经具备这样的能力。