网易、京东之后，香港正成为中概股避风港

瑞幸事件之后，中概股正在迅速组团寻找新的资本落脚点，香港成为热门避风港。



6 月 2 日早间，网易披露其招股书，并开启公开发售。关于具体挂牌时间也确定于 2020 年 6 月 11 日上午九时。据招股书披露，本次网易在香港联交所二次上市，将新发行 1.71 亿股普通股，每股最高发售股份 126 港元，最高募资 244.9 亿港元。

当然，网易不是近期唯一一家选择在港二次上市的中概股。外媒披露，国内电商巨头京东也获得港交上市委员会所批准，取得二次上市资格。此外，百度、好未来、新东方等在内 19 家中概股企业被曝符合二次上市条件，或企业内部正研讨是否推进二次上市。

可以说，二次上市成为一些中概股公司的不二选择。而在此特殊的节点，中概股纷纷二次上市或有一些苦衷。

美股勒紧中概股绳索

瑞幸咖啡的黑天鹅事件成为驱动中概股公司回归潮最大的变量。

今年 1 月底，知名做空机构浑水研究发布一份长达 89 页的沽空报告，揭露瑞幸咖啡经营过程中存在严重造假行为，并质疑其商业模式。4 月初，瑞幸咖啡一改否认态度，发布公告承认造假行为。一时间，情况急转而下。

当日，瑞幸咖啡股价瞬间暴跌近 80%。一方面，瑞幸咖啡造假金额之大，造假细节之丰富令业界震惊；另一方面，瑞幸咖啡所代表的中概股已经出圈，得到美国监管机构的密切关注。

先是美国证监会主席证券交易委员会 SEC 主席杰伊克莱顿 Jay Clayton，在电视上公开提示中概股风险。随后，路透社等媒体报道，美国纳斯达克将针对海外上市公司做出一系列限制措施，譬如，拟上市公司最低募资金额为 2500 万美元，最低募资金额达到上市市值的四分之一，符合国际会计准则等等。

后续，包括跟谁学、爱奇艺等中概股公司紧随其后，登上浑水的做空名单，中概股面临的信誉危机前所未有。

受全球疫情影响，全球金融、资本市场受到冲击，引起较大波动。特别是，海外疫情发展给企业投融资带来许多不确定性因素。另外，美国股市政策收紧，管制逐渐趋严，对中概股公司估值、股价势必带来影响。与之成为鲜明对比的是，近年，国内股市改革，从政策、机制、大环境安全性等各个方面不断改善，更具包容性。

两者均进一步促成中概股公司加速二次上市。当然，企业当初选择赴美上市，与选择在香港二次上市背后的原因是相似的。最初选择在美国上市，大部分是因为不符合某些上市标准。如" 同股不同权" 架构、三年盈利限制等。相较于 A 股，选择在香港二次上市，港股无需拆除 VIE 架构，节约时间成本，内地投资者亦可参与交易。

这里需要指出的是，很多人或许对二次上市的概念不甚了解。香颂资本执行董事沈萌告诉极客公园（ID：geekpark），二次上市应该称为第二地上市，也就是指，在第一个上市地之外，选择另外一个市场来挂牌交易自己的股票。

「第二次上市与第二地上市是不同的，第二次上市指第一次上市后完全退市，并在一个新的市场再次上市。第二地上市是指除第一个市场挂牌交易后，再选择另外一个市场挂牌。另外，第二地上市和双重上市也是两个概念。前者的两个上市地点分第一、第二的次序，以第一上市地为优先，而双重上市不分上市地之间的优先顺序，两地具有平等的地位。」

换言之，无论网易、京东，或未来可能二次上市的百度，均是在美股主战场之外，新开辟了第二个市场。「在香港第二地上市是在特殊时期下的选择，可以通过在港挂牌让内地投资者更容易参与交易，随着中美关系的起伏，还会有更多互联网企业选择在香港第二上市。」沈萌认为。

无疑，新增加一个市场，不但分担了美股市场的风险，形成对冲，还增加了融资机会，扩大融资渠道，保证企业现金流充沛，战略可持续发展。

对比，网易美股、港股股票定价。2000 年 6 月，网易在纳斯达克挂牌交易开盘价为 15.3 美元。20 年时间，网易股价攀升至 397.59 美元（截止美国时间 6 月 1 日），涨幅近 27 倍。此次二次上市，港股最高 126 港元每股，最高募资 244.9 亿港元，每一美国存托股 ADS 代表 25 股普通股，约合美股 406.25 美元，两地相差不大。

再如，国内首个二次上市的中概股公司阿里巴巴。美国股市总值 5541.7 亿美元，香港股市总值 4.29 万亿港元，约合 5532.75 亿美元，两者之间没有很明显的差距。

与以往中概股普遍被低估的说法不同，「香港、美国两地的估值差异不会很大。」沈萌说。

国内股市欢迎浪子回归

当美股逐渐收紧之时，国内的港股和 A 股则变得更加开放，相对更适合中概股落脚。

以 360 私有化回归 A 股为例。360 在美股退市时，股票收盘于 77 美元，市值约 95 亿美元，约合人民币 667.46 亿元。而通过江南嘉捷重组，借壳回归 A 股上市之后，360 股价最高一度达到 65.67 元人民币，市值 3850 亿元，远高于美股市值。

360 在美股退市时，周鸿祎曾言，360 目前市值 80 亿美元，没有充分体现出应有的价值，私有化不仅是资本操作，更是进入新发展阶段的重要助力。

一位业内人士表示，所谓中概股被低估主要是看与谁对比，和 A 股相比，中概股估值肯定低。

也就是说，A 股的估值普遍偏高，可以充分体现中概股应有的价值。

另一方面，二次上市时还需考虑当地经济大环境，以及投资者的意愿与需求。此次，中概股二次上市迎来高发期，国家层面上出台很多支持政策。近年以来，A 股、港股市场不断深化改革。譬如，去年新设置的板块科创板，特别针对高新技术行业企业，采用注册制，「宽进严出」。

今年 4 月底，《创业板改革并试点注册制总体实施方案》审议通过，在注册制方面与科创板类似，退市程序、标准均有简化与完善。

并且，二次上市的市场地有着巨大的投资需求。当前，国内市场投资热情高涨，不久前，以 5G 基站建设、大数据中心、人工智能、工业互联网、特高压、新能源汽车充电桩等信息基础设施、创新、融合基础设施为代表的七大领域「新基建」，提上日程。

据招商证券数据显示，单以 5G 基础设施一项，到 2025 年，投资规模合计约 2 至 2.5 万亿之间，产业链上下游、各行业应用投资累计带动投资规模将超 3.5 万亿。

「市场上经过多次放水，资金很多，港股可以承受一众中概股公司扎堆上市。」沈萌说。



二次上市讲究「天时、地利、人和」。网易、京东等中概股公司在特定时期、特定需求、政策导向下回归，偶然之中有必然，国内股市也将挑起大梁，在国际投融资市场上扮演越来越重要的角色，成为中概股的避风港。