苹果 “促销”，二手难熬

“我知道这次是官方正式参与的，以前都是平台搞的。可是最近这三年，苹果新机总会变着方儿降价，只会迟到，不会缺席。”

聊及苹果官方首次参与天猫购物狂欢活动，5 小时创下了 5 亿元的销售记录时，在齐齐哈尔龙门数码广场经营二手手机生意的刘磊显得有些无奈。他感觉相比往年，今年苹果的 “降价”稍晚了一些，但也来得更加突然。

对于苹果官方破天荒参加 618 活动，类似刘磊这样的二手手机商家多少有些无语。新机降价，二手市场势必要遭殃，只是他们没想到今年的 “遭殃”会如此突然。

二手商家紧急停止收机

“新机优惠肯定会影响二手机价格、销量，大家也都是知道的。可是今年，苹果降价留给商家应对的时间实在太短。”刘磊叹了一口气，他坦言自己是越怕什么越来什么——今年春节后受疫情影响，许多用户宅在家里玩手机。因手机损坏、更迭对二手货的需求大增。“我也抓紧备货，心想着今年别再遇到去年的霉运了。”

他所说的霉运，是去年苹果全线产品下调价格，他大概提前两周得知了消息，但是同时也刚刚进了一批货。和绝大部分二手机商家一样，他收到消息后也马上降价清仓，试图减轻压力、回流资金。但是该有的利润却几乎消失殆尽。

今年苹果参与购物节活动（打八折）的消息，他是在五月底才听闻。此时的刘磊正在加大投入，积极收购成色新、功能优的二手 iPhone。“我这还说呢，四五月份学生们都在家，二手机的生意相比去年这会儿总算好了一些。”

在齐齐哈尔的一些数码市场和专柜，无论是苹果、三星，还是其它二手国产手机，在四五月份的销量都有点儿逆势上扬的趋势，这也让他欣喜不已，“拿苹果举个例子，春节后最畅销的 iPhone 二手机还是 8 代和 10 代。机能够用，价格也都相当实惠，我进的部分手机成色还很新呢。”刘磊告诉懂懂笔记，仅在五月，店里就售出了 53 台 iPhone 8 和 26 台 iPhone X。

但就在这两天，苹果在儿童节带来的新机降价潮还是出现了。实际上在听闻官方相关优惠政策的当天，他就暂停收购二手手机，而且无论是苹果、三星还是其它国产手机，一律都不收，“去年苹果降价，害得二手机的价格下跌了 5~10%，大家现在心里都还有阴影呢。”

从 5 月 28 日开始，他店内已经回收的二手机，都是以收购价直接出售，只求回本，避免砸在手里。刘磊坦言，几乎所有二手机商家都暂停或减少回收苹果的二手机器了，大家都在观望，等待 618 活动结束之后，看看 iPhone 新机的价格走势以及销量后再做打算。

“一直端着劲儿的苹果参加这种电商活动，本身就不是什么好消息。目前看着第一天的销量，我们很多人都感觉出乎意料了，估计未来几个月对二手机器的销量打击会很大。”在他看来，苹果主力机型降价，不仅影响手里的 iPhone 二手货，而且对其他价格相近的三星和华为、OPPO 等都有影响。

这也让原本想趁疫情这段时间捞一波行情的刘磊，再次陷入了无休止的怨念中。

那么，相比往年，今年苹果这一轮新机降价对二手机市场造成的影响究竟会有多大呢？那些为八折优惠冲动 “剁手”的消费者主要是谁？

一波 “钉子户”被收割

“昨儿有顾客说，她在天猫上下单买全新 iPhone 11 才 5058 元，我也醉了。”

在无锡百脑汇经营二手手机的雄哥告诉懂懂笔记，从这次苹果官方参与 618 活动的优惠力度来看，算上满减、打折，一台 128G 版本的 iPhone 11 价格，比原本官方售价便宜了将近一千元。

“目前在市场里，成色新一些的国行 128G 版本 iPhone 11 价格也要 4300 元左右，比官方活动价格只便宜了 700 多元，而且还是已经激活的二手货，没竞争力呀……”他感觉最近不少想买 iPhone 11 的顾客，很可能都是咬牙再加 700 元去买了新机。

雄哥表示，苹果官方参与 618 活动的折扣力度，对于那些预算有限，但习惯使用苹果手机的顾客而言，确实相当具有吸引力。以往店里总有一部分顾客，每年会在苹果上新半年之后，再到二手市场寻找价格稍低的充新机。

“因为这个时间点很多二手 iPhone 还没有被过度使用，成色都很新，入手也实惠些。”这时的充新机价格往往会比新机便宜一千元甚至更多，也很适合这类顾客的需求。然而今年苹果官方这一出戏码，让大家感觉没法做二手货了。

雄哥强调，苹果在天猫上的新机价格几乎将充新手机的优势抹杀了，部分原计划购买充新苹果机的用户，估计都禁不住这种优惠力度的诱惑。

“至于那些刚刚买了新机的用户咋办？就成了韭菜呗。只能用早买几天早享受几天安慰自己呗。”除了畅销的 iPhone 11 之外，雄哥还透露，苹果这一轮空前的降价优惠，对于一些 “钉子户”也有十足诱惑力。

所谓果粉里的 “钉子户”，指的是那些 80 后 85 后（也是第一代苹果手机用户），他们目前仍在痴迷早期版本的苹果手机，如 iPhone 5、iPhone SE、iPhone 6，这些用户大多对全面屏无感，喜欢小屏幕的便利性和手感。

“你看新一代 SE，官方活动已经优惠了 200 元，基本上是破发了，64G 版本只要 2830 元，能不让老用户动心吗？”雄哥分析，目前新一代 SE 的 64G 国行充新二手机价格，收旧机器大概 2450~2550 元，售价也就是 2700 元左右，相比官方全新机的优惠价，已经完全没有一丁点优势。

因此，新一代 SE 很可能已经获得了大量 “钉子户”的青睐。有一位在店里换过三回 iPhone 6 电池的 “老客户”前天告诉雄哥，自己终于买了一台全新的 SE，“这小伙子乐呵呵地告诉我，SE 屏幕虽然很小，但性能是旗舰级的，完全兼容目前绝大部分应用和主流游戏。哼，气我呢！”

苦中作乐的雄哥打趣说道，这一轮官方降价不仅抢走了他们的二手机销量，还收割了一轮 “钉子户”的钱包。相信有大批习惯使用小屏幕苹果机的 “钉子户”，都会趁官方活动入手新一代 SE，“苹果这一次真是打了一手好算盘呀！老用户新用户全算计到了。”

那么，除了果粉为之欢欣鼓舞，这次降价对于安卓阵营的二手机用户影响几何呢？

用户或批量回归 iOS 阵营

“几个小时销了 5 亿流水，说明苹果手机并不是卖不动，而是之前价格过高了。”

一周前刚从华强北将一米柜台迁移到华强南的阿强，在深圳做二手手机批零买卖已经将近十年。他自称也算是见证了苹果手机从诞生到火爆的历程，“不过最近几年由于华米 OV 的崛起，部分苹果用户已经转向了安卓阵营，尤其是公务员和商务人士。”

但在他看来，并非是安卓手机的实用和流畅性超越了苹果，而是苹果手机越卖越贵，而且新机一上市旧机器就开始玩 “卡顿”，伤了不少老用户的心。

他记得在 iPhone10 代上市之初，部分版本突破了智能手机万元门槛，让不少消费者感觉可望而不可及。“恰好那时候安卓机很便宜，国产手机的性能和性价比开始发挥了优势。”

这一两年，阿强和部分顾客闲聊时发现，实际上一些人在转战安卓阵营之后，并不适应安卓系统的操作和 UI，还会常常怀念 iOS 系统的 “封闭”和流畅，诟病安卓系统越用越慢的老问题，“这两年国产手机的优化也有长足进步，但还是无法完全超越苹果系统。”

阿强告诉懂懂笔记，以前用户拿个 iPhone 旗舰是有面子、有身份的象征，这两年这种心态已经趋淡，很多人就是为了使用顺心而已。他分析，目前苹果似乎在调整价格策略，试图通过降价盘回市场份额，“这次降价对于大经销商和下面的其他渠道，包括做二手机器的影响都不小，”阿强表示，有合约的大经销商从苹果拿货是在官方售价基础上优惠 6~7 个点，而且年终也会有返点。“他们还算好一些，类似非官方授权的小经销商或者我们这些做二手的，就要熬过这个促销期，这一段时间生意肯定不好做的。”

近期华强南市场里，许多商家在收购二手安卓手机时态度也非常谨慎。有的商家更表示只收小米、华为，其它品牌一律不收。究其原因，或许也是担心苹果官方这一轮降价促销后，部分年轻用户又从安卓阵营回归 iOS 阵营，有可能造成手里的二手安卓机滞销。

阿强猜测，接下来二手的苹果、安卓手机跟进降价，会导致诸如魅族、一加、MoTo 等小众品牌的二手机价格大跌，销量也会严重受阻。

“总而言之，现在手里压的货尽快出，别想着挣多少钱了。收旧机器的事儿也都暂停吧，看看风声再说。”阿强叹了口气说道。

【结束语】

在 2019 年底，iPhone 11 凭借着较低的定价机制，在全球市场上获得了销量反弹，首次印证 “真香定理”。相关公开数据显示，iPhone 11 低价上市之后销量（同比）暴增了 310%。

因此，国内手机圈对于苹果首次以如此大的优惠力度参加电商 618 活动，都给予了密切的关注。在一场零和游戏中，iPhone 的增量势必来自于其他品牌的减收。而这次电商大促对于国内二手机市场的影响，更是不言而喻。在苹果近两年多次有意无意降价中 “很受伤”的二手机商家，再度陷入了僵直不动的观望状态。