旗舰智能手机 CPU 战火重燃

如今，我们的智能手机运行常用的 APP 和游戏时，其性能已经足够好了，无论是使用苹果、华为、三星的处理器，还是联发科、高通的处理器。虽然一些基准测试爱好者还在继续寻找性能最优的处理器，但芯片设计人员已将他们的注意力转向了相机、AI 以及网络性能等领域。

尽管 CPU 的竞争不再激烈的原因是其对实际使用性能的影响越来越小，但也有部分原因是大多数当代系统级芯片（SoC）都使用同样的 Arm CPU 内核，尽管他们都有自己的少量优化。苹果和三星是例外，他们有自己的 CPU，但三星总是不愿意同其它芯片竞争对手进行比较（雷锋网注，三星去年底宣布关闭美国的 CPU 研究部门），这使得苹果顺理成章地成为唯一一家能够炫耀其 CPU 威力的公司。

但随着强大的 Arm Cortex-X1 CPU 的到来，这样的局面将发生改变，Cortex-X1 会偏离 Arm 的常规路线图以追求卓越的性能。Cortex-X1 与 Arm CXC 项目中的精选合作伙伴建立联系，旨在缩小与苹果 CPU 的性能差距。

然而，CXC 项目性质表明，并不是每一个芯片设计商都有机会使用强大的内核，这意味着，Arm CXC 项目中的成员相比于外部人员而言，会有更多的性能优势。

CPU 之战即将重燃。

Arm CXC 项目对业界意味着什么

Arm CXC 项目取代以往 “建立 Arm Cortex”倡议，允许合作伙伴对他们的 Cortex-A CPU 进行细微的调整，高通的 Kryo CPU 就是一个例子。2016 年，高通与 Arm 签署了一项新协议，协议允许高通使用 Arm 设计的 CPU，与 Arm 内核的其他被许可方相比，它具有两项优势。首先，高通可以以自己的品牌 Kryo 销售 CPU 内核。其次，高通对未来的 CPU 内核设计有发言权，并且可以对半定制 Kryo 内核进行 “调整”。

Arm CXC 从不同的方向采用这一想法。Arm 的合作伙伴在每年的设计基础之上给出一个产品路线图之外的说明书，由 Arm 设计满足需求的 CPU，同时，Arm 还继续维护 CPU 软件和进行市场营销。

但是，CXC 项目附带一个特别严格的条件，只有在项目开始的那一年进行投资的合作伙伴才能从最终产品中受益。多个合作伙伴可以同时加入该项目，之后便可以访问共享技术。但是，如果一家公司没有从项目启动之时就做出贡献，便无法购买现成的 Cortex-X1，这对个别合作伙伴来说，可能不是一件好事。

参与 CXC 项目，或将成为旗舰手机提升性能的决定性因素

参与 CXC 项目的好处在于，Arm 的合作伙伴可以对 CPU 提出标准 Cortex-A 路线图之外的要求，同时不用承担内部设计定制 CPU 的风险和费用。三星在 CXC 和 Cortex-X1 推出不久前就放弃了其内部的 Mongoose CPU 内核是一个巧合吗？除非 CPU 设计人员有非常具体的要求或对年度 CXC 目标存在异议，否则将不再需要 Arm 的自定义体系结构许可证。

也就是说，我们尚不知道哪些我们所熟知的 SoC 设计方可以使用 Cortex-X1。高通公司很可能成为 Arm 先前计划的固定客户，而三星可能已放弃 Mongoose 来采用这种新方法。但对于华为和联发科，目前尚无知晓。

正是因为一些企业参加了 CXC 项目，而还有一些没有，可以预测到，到 2021 年，某些旗舰智能手机的功能可能至少比其他智能手机强 20%，这将会引发广泛讨论。

尽管 Cortex-X1 势必在移动领域引发一些有趣的性能比较，但这并不是 Arm 和合作伙伴推动性能极限的唯一领域。Arm 处理器已经通过 Windows on Arm 平台在 PC 市场上取得了进步，预计苹果将在 2021 年推出其首款基于 Arm 的 MacBook。功能更强大的 Cortex-X1 非常适合该市场。

电脑级芯片组（诸如 Snapdragon 8cx 之类的笔记本）已经从智能手机同类产品中脱颖而出，以追求更高的性能挑战英特尔和 AMD 中端处理器。到目前为止，Surface Pro X 和 Samsung Galaxy Book S 的性能令人振奋，但 Cortex-X1 的性能达到了更高的竞争水平，该芯片可能成为 Arm 进入 PC 领域的关键。

回归高端 Chromebook，Arm 芯片将在笔记本电脑领域挑战英特尔

就此而言，功能更强大的 SoC 也应成为由 Arm 驱动的 Chormebook 的福音。目前，英特尔是高端 Chormebook 的首选处理器，但是随着 Arm 性能再上新台阶，这种情况可能会改变。无论哪种方式，CXC 项目和 X1 处理器都可以通过使 Arm 成为更可行的处理器选项来撼动 PC 市场。这是让英特尔头疼的另一个问题。

尽管智能手机不需要进一步提高处理能力，但在旗舰处理器（例如高通、三星或华为的麒麟）之间存在 CPU 差异的情况下，2021 年基准测试成绩必定会大幅增长。至少，随着下一代手机试图缩小差距，可以期待苹果与安卓的基准测试对比回归全盛时期。

新一轮 “跑分”竞赛即将到来

2020 年末到 2021 年，不仅仅是高端性能之间存在竞争，不需要顶级性能的高端手机也会有显著提升，诸如 Snapdragon 765G 之类的中高端处理器为 LG Velvet 提供了支持，并且也有望在 Google Pixel 5 中使用。这些手机将与更昂贵的旗舰手机围绕需求和性能展开竞争。

在通往 2021 年的未来几个月里，大部分智能手机的性能将出现很大的差异。尽管旗舰手机将界限推到了一个新的高度，但人们越来越需要衡量支付能力。对于发烧友来说，这将是一个有趣的时刻。