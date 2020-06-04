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小米 Mi Notebook 6 月 11 日印度发布

2020/6/4 22:02:35来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家6 月 4 日消息 根据小米印度推特的消息，小米 Mi Notebook 将在 6 月 11 日在印度发布，官方称其为印度首发、印度专享、专为印度打造。

爆料者 Ishan Agarwal 公布了 Mi Notebook 的包装，并表示 Mi Notebook 还有 Horizon 版本，搭载了 14 英寸窄边框屏，支持 DTS 音效、拥有 10 小时续航，搭载 SSD。

IT之家了解到，小米不久前发布了 RedmiBook 新品笔记本，Mi Notebook 很有可能是 RedmiBook 14 二代的印度定制版。

RedmiBook 14 Ⅱ 代锐龙版的模具相比前代更轻薄，屏占比也更高，R5 4500U+16GB 内存 + 512GB SSD 首发到手价 3599 元。

RedmiBook 14 Ⅱ 代锐龙版采用了 14 英寸 FHD 屏，3mm 超窄边框，屏占比达到 90.6%，45% NTSC 色域。笔记本厚度约为 16.85mm，重量为 1.2kg。配置方面，RedmiBook 14 Ⅱ 代锐龙版搭载了 7nm 工艺的 Ryzen 4000 处理器，可选 R5 4500U 和 R7 4700U，配以 16GB DDR4 2666 双通道内存和 512GB SSD。

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关键词：小米笔记本

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