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你的手机被 “卧底”了吗？中国电信支招如何防止被恶意软件监听

2020/6/4 22:04:55来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家6 月 4 日消息  中国电信表示，2019 年 7 月，秦淮警方侦破了一起团伙诈骗案件，在检查一名犯罪嫌疑人的手机时，发现有一个手机号码不断地向嫌疑人的手机发送实时位置、通话聊天内容。通过这个手机号码，民警联系上了机主，机主表示完全不知道自己被监控。

民警发现受害人手机里装有一个 App，通过相关的隐私操作隐藏了软件图标，让受害人无法察觉。据调查，这是受害人的妻子朱某因怀疑丈夫出轨，从网上以 999 元的价格购买的 “卧底”软件。受害人的手机隐私信息将实时传送到嫌疑人的手机中。

IT之家了解到，该软件能实时监视你的手机屏幕，还能任意开启麦克风、摄像头，支持调取微信聊天记录，通话记录并上传到对方手机保存。

该软件会在手机后台悄悄运行，不断上传实时位置、通话聊天内容等敏感个人隐私信息，窃密功能惊人，潜在危害极大。南京秦淮警方立即组织专案组展开侦破。

编写人宋某某共制作了四款定位监控软件向外销售，还租赁数台服务器，这些服务器中有多达 400 余万条极为隐私的公民个人信息。这是一个体系庞大、横跨多省的手机定位监控软件贩卖团伙。

据统计，有涉及到 6 万多名受害人每天被这种非法软件监听和跟踪，但他们却丝毫没有察觉。

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关键词：恶意软件监听

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