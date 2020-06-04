他们正在加紧计算！2020 珠峰 “新身高” 8 月 10 日左右出结果

IT之家 6 月 4 日消息 新华社报道，自然资源部大地测量数据处理中心，地处陕西西安，是我国唯一从事大地测量数据处理与大地测量档案管理的专业队伍，也是此次 2020 珠峰 “新身高”的计算单位。目前，2020 珠峰高程测量 GNSS 测量、峰顶测量、一等水准测量等部分数据已移交至此，中心各工作组已全员到位，加紧计算，整个数据处理工作将于 8 月 10 日左右完成。

IT之家了解到，2020 珠峰 “新身高”整个数据处理工作将从 GNSS 控制网数据处理、高程控制网数据处理、峰顶交会数据处理、重力测量数据处理、雪深雷达测量数据处理、珠峰地区重力场及似大地水准面精化、珠峰高程的综合确定七个方面开展。

去年以来，计算团队相继完成了相关数据处理方案编写、数据模型建立、软件编程测试、数据比对分析及验证等工作。目前，2020 珠峰高程测量 GNSS 测量、峰顶测量、一等水准测量等部分数据已移交至此，后期数据经外业整理与质检等过程后，预计将于 6 月 20 日之前到位。

“鉴于整个珠峰高程测量数据处理工作，在数据整理分析、数据解算和融合处理、数据质量控制、多期数据结果比对分析、技术文档编写等方面，都有相当大的工作量，预计整个数据处理工作将于 8 月 10 日左右完成，届时就会有珠峰‘新身高’的初步计算结果。”数据处理中心主任郭春喜说。