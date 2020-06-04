世嘉一套「钥匙扣」卖两千？冷饭还是任天堂炒的香

什么？世嘉出钥匙扣了？

并不，这个看起来像个钥匙扣的小玩意儿其实是世嘉在成立 60 周年之际推出的超小型复古游戏机——Game Gear Micro。它的尺寸仅为 80mm x 43mm x 20mm，大小只有 Game Gear 的 40%，显示屏大约只有 1 英寸。除了增加 USB 充电方式外，Game Gear Micro 的按键分布和 Game Gear 并无二致。

不同于平时选购产品只有「颜色」这一个变量，世嘉这次比较鸡贼地在四种不同颜色的游戏机里分别预置了四款不同的游戏，这样一来你想玩所有游戏就只能全都买下来了😑。

黑色版本的四款游戏是刺猬索尼克、噗呦噗呦通、Out Run、Royal Stone。

蓝色版本包括索尼克与塔尔斯、枪火英雄、Sylvan Tale、巴库巴库动物。

黄色版本拥有光明力量外传 · 远征邪神之国、光明力量外传 · 邪神之觉醒、光明力量外传 · 最终战争、Nazopuyo Aruru no Ru 四款游戏。

红色版本则预装了女神转生外传 Last Bible、女神转生外传 Last Bible II、Game Gear 版忍、宝石方块。

一台的售价是 4980 日元，购买豪华版套装则需要 27255 日元约合人民币 1780 元，这价格都能买一台 Switch 了😐。

套装内还附赠了一个叫做「Big Window」的放大镜配件，用它就可以放大 Game Gear Micro 的屏幕，画面视觉效果会变到 5 寸左右。

作为 Game Gear 这款三十年前游戏机的复刻版，Game Gear Micro 的负责人表示它的定位是「可以玩的模型玩具」…… 等等，世嘉你过了三十年就只做个玩具？当年的 Game Gear 可能是除了 Game Boy 之外最好的掌机，配备彩色显示屏还能看电视，可惜续航血崩在七年后就退出市场了。没想到三十年后续航没有什么长进，屏幕还小了不少，当年玩 Game Gear 的小孩们现在也得三四十岁了，一英寸的屏幕是怕他们老花来得太晚吗？

这也不是世嘉第一次出复刻机，或许是尝到了去年复刻一代神机 Mega Drive 的甜头，三十年前被 Game Boy 打得毫无还手之力的 Game Gear 在今年也要重出江湖了。可截然不同的是，MD 是世嘉 1988 年时推出的 16 位家用主机，在全球有着约 3000 万台的销量，这也是世嘉销量最高的游戏机。除了性能优异，世嘉 MD 上也诞生了诸如《索尼克》这种经典的游戏系列，它也培养了第一代国内主机玩家。

而当年的 Game Gear 即使用上了彩色显示屏，也因为续航缩水、不易携带、游戏库内容单一等问题逐渐败下阵来。即使有一千万台的销量，也还是不及 Game Boy 的十分之一，这部为了对抗 Game Boy 而出现的掌机最终也没能完成自己的使命。

图片来自 Evan-Amos

「厨子」扎堆炒冷饭

相比于世嘉，任天堂才是复刻主机「炒冷饭」的其中高手。甭管「mini」还是「Micro」，复刻游戏机这些「小花招」，世嘉都是从任天堂身上偷师来的。早在四年前的 2016 年 7 月，任天堂就把曾在 1985 年发行的 NES 游戏机进行「mini」复刻，发售了 NES Classic Edition 版本，一经推出便迅速售罄。官方售价 60 美元的主机，在亚马逊平台最高被提到近 300 美元，几乎可以买一台 1TB 版的 Play Station 4，但依旧没有阻挡人们。随后不久的 Famicom Mini 主机复刻机也同样在发售后一机难求。

在那一年后，曾经的经典机种 Super Famicom 也被任天堂复刻，称为 Super Famicom Mini，依旧是缩小体积，并且内置 21 款经典游戏，还加入了当初未曾正式发售的飞行游戏《星际火狐 2》作为彩蛋，引发了老玩家们的购买热情。这款机型原本售价 79.99 美金，亚马逊平台最热阶段也被炒到 192 美金。

2018 年 5 月，任天堂再次宣布，将于 6 月 28 日重新上市销售复刻版迷你 FC 游戏机，依旧和 2016 年一样，但这次同时还推出了 JUMP 成立 50 周年版特别款迷你 FC 主机，吸引了不少老玩家的眼球。

在如今越来越多的人追求更顶级的游戏机能的同时，复刻游戏机看起来格格不入，任何人耳朵一听、眼睛一看就能感觉到浓浓的「古董」味。但任天堂的复刻战略却奇迹般成功了，NES Classic Edition 以及 Famicom Mini 销量口碑双丰收，到 2017 年 5 月，二者全球总销量达到了 150 万台，甚至在当月超过 PlayStation 4 以及 Xbox One 等主机。仅仅用不到半年时间，任天堂 Super Famicom Mini 全球销量突破了 400 万台。

看到任天堂复刻游戏机的成功，索尼也摩拳擦掌复刻了 PlayStation。然而却入选了「2018 游戏界最令人失望排行榜」中，IGN 也给 PlayStation Classic 复刻主机打出了 5.5 的低分，把它称为「装饰品」。

不止是情怀

看起来只是把主机「mini」化的复刻，其实远没有那么简单。在复古游戏机这件事情上，任天堂不仅是把主机等比例缩小，外观、游戏、可玩性，每一项都在用心打磨。相比起来，其他厂商也许并没有看到这些，复刻是他们的手段，也是他们的目的，属于情怀包裹下走个过场。

不过，每个物品对于人的意义不仅是它本身，而是它背后所承载的那些美好回忆。如果你能在世嘉这次的「钥匙扣」上找回自己曾经的美好，那也算值了。