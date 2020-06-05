老网民才懂的绝招！浏览器 “假装身份”的骚操作

大家天天都用浏览器上网，但关于浏览器的一些神奇特性，却未必都有所了解。例如浏览器的 UA（UserAgent），是一个非常重要的特性，它是浏览器的身份标识，可以发掘出很多好玩的事情！如果你是一名资深老网民，想必改 UA 已经轻车熟路！今天，就来说说来浏览器 UA 的那点事吧。

浏览器 UA 是什么？

前文已经提到，UA 是 UserAgent 的缩写，这是浏览器的身份标识。我们用的浏览器有很多种，但浏览器用的技术又不尽相同，同一张网页用不同的浏览器浏览，可能会有不一样的效果。怎么办？浏览器就需要向网页表明自己的身份，UA 就是浏览器的身份标识。

理论上，不同的浏览器的 UA 是不一样的，例如 Chrome 的 UA 是

Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.138 Safari/537.36

而 Firefox 的 UA 则是

Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:56.0) Gecko/20100101 Firefox/56.0

可见，UA 中包含了很多信息，例如操作系统版本、浏览器内核等等。基本上，网页就是靠 UA 来判断你用什么浏览器的，网页根据不同的浏览器，又会给出不同的页面——因此通过变换浏览器 UA，浏览器 “假装身份”，可以实现很多神奇的用途。

更换浏览器 UA 有啥用？

浏览器 “假装身份”都能实现什么效果？下面就举几个例子。

· 桌面浏览器查看手机 WAP 网页。很多网页同时做了桌面版和移动版，想要在桌面浏览器查看手机移动版的网页？把浏览器的 UA 改成手机浏览器，刷新一下就搞定！

桌面浏览器也可以查看手机版网页

· 解除不兼容提示。不少网页设定为只兼容 Chrome，检测到你用其他浏览器，就会弹出不兼容的提示——例如之前用 Edge 浏览器访问 Chrome 商店，就会有安全警告。但其实只要将 Edge 的 UA 改成 Chrome，完全可以兼容，毕竟现在 Edge 用的也是 Chromium 内核。

修改 UA 之前，网页提示不兼容

修改 UA 后，就可以使用了

· 查看微信某些网页。某些微信的特定网页，限定只能通过微信开启（例如之前公众号文章就有这个限制）。只要把浏览器 UA 改成微信内置浏览器，就能够用桌面浏览器查看了！

……

为什么改 UA 会有这么多用途呢？其实很大一部分原因，来自于浏览器之间的竞争。例如现在 Chrome 已经成为了网页兼容的事实标准，不少网页直接设置为只兼容 Chrome，而 Google 也推波助澜倡导前端开发者使用 “-webkit-”之类的标识，这对其他浏览器非常不友好。又例如当初 IE 和网景浏览器竞争，不少网页只兼容网景，IE 为此愁眉不展。

而改 UA，就是打破浏览器竞争产生的壁垒的好方法。很多时候网页不兼容浏览器，其实是由于竞争的原因，只要 UA 改成竞品浏览器，就一切正常。例如 Firefox 之前开启 YouTube 会非常慢，把 UA 改成 Chrome 后一切正常；又例如 IE 为了和网景竞争，为了兼容网景的网页，不惜在自己的 UA 中加入了 “Mozilla”的标识——时至今日，所有浏览器的 UA 都仍存在 “Mozilla”字样，就是受此影响。

时至今日，Chrome 等浏览器依然有 “Mozilla”的标识，这是当年 IE 和网景浏览器大战时留下的痕迹

换言之，只有善于更换 UA，让浏览器有多重身份，才能够让浏览器尽可能兼容所有网页。当前某些 APP 正在打造互联网的闭环生态，例如微信一些页面只能用它自家的内置浏览器观看，改 UA 就变得更有必要了。

要怎样更改浏览器 UA？

好了，既然换 UA 有这么大作用，要如何更换浏览器的 UA 呢？其实只要浏览器支持扩展程序，还是非常简单的，下面就以 Chrome 浏览器为例。

首先，安装让浏览器支持 UA 切换的扩展，Chrome 的话推荐这款 Google 官方出品的 “User-Agent Switcher for Chrome”。

上面的链接来自 Chrome 商店，国内用户可能要通过特殊方法才能访问，当然大家也可以自行寻找相应的 crx 文件安装。



User-Agent Switcher for Chrome，一键修改浏览器 UA

User-Agent Switcher for Chrome 来自 Google 官方，自然是很好用的。它有两个最主要的优点：

·内置各种 UA。这款扩展程序内置了 Firefox、IE、iOS、Android 甚至 WP 等各平台、各浏览器的 UA，无论你想要 “冒充”哪款浏览器，都不成问题。

·支持自定义 UA。在它的设置菜单中，可以自行添加 UA，例如想要 “冒充”微信，那就可以添加微信的 UA。微信的 UA 要如何获取呢？很简单，在微信中发送一个检测 UA 的链接，用微信开启，就知道微信内置浏览器的 UA 了。

总结

总的来说，浏览器改 UA 的操作非常简单，用途却很大。经历了多次浏览器大战的老网民，都知道用这招享受更加畅通无阻的互联网。如果你想要用一个浏览器尽可能多的兼容世界上所有的网页，这个招数绝对不容错过！

User-Agent Switcher for Chrome 官方下载