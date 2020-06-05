比 Win10 更精彩！图解 Microsoft Edge 未来新功能

近日微软正式向全球用户发布了 Win10 五月版更新，可眼尖的童鞋发现，这个版本中并未内置有最新的 Chromium Edge。难道说微软并没有将重点放到 Edge 身上？其实不然，日前官方发布了一篇博客，对于 Microsoft Edge 未来的一些大的变化，做了一番具体梳理。这其中，有些功能已经上线，有些则还在研发之中。但无论哪一种，绝对都要比 Windows 10 更加值得期待！

未来 Microsoft Edge 新功能

变化 1. 收藏夹 2.0——集锦

传统收藏夹只能收藏网页，但 “集锦”却可以同时收藏网页、图片、文本。

和传统的网页收藏夹不同，集锦除了收藏的内容更丰富以外，还支持为不同类型的收藏，创建不同的 “集锦 “。集锦支持拖拽式收藏，如果你愿意，甚至可以直接将网页上的内容拖拽到”集锦 “文件夹。集锦支持内容云同步，比方说你在 PC 端收藏的内容，稍后就可以在手机或其他设备上直接浏览。

“拖拽 “即收藏

集锦支持手工注释，你甚至可以对注释文字进行简单的格式化处理（字号、加粗、斜体、下划线等）。此外它还具有一键发送 Office、一键创建日程（安装 Outlook）等功能，以方便用户对于集锦内容的拾取。目前这项功能已经上线，感兴趣的小伙伴不妨一试。

支持一键发送 Office

变化 2. 智能复制 Smart Copy

从网页端将表格复制到其他软件时，常会导致样式混乱。在微软的未来版图中，一项名为 “智能复制 “的新功能，将有可能解决这个问题。有别于传统复制，这项功能将最大程度上保留原有表格的 Web 样式，图像、格式、链接，都将会被尽可能地保留。Smart Copy 将于近期发布到 Insider 频道，今年稍晚时候将会发布正式版。

微软计划中的 “智能复制 “

变化 3. 垂直标签页 UI

现在的网页普遍都不是宽屏设计，会在屏幕两侧留下不小的空间。垂直标签页就是利用页面左侧的空白区，竖向排列所有已打开标签。由于相比传统的顶部排列空间更大，竖版标签页可以更好地展现网页标题，实用性还是很不错的。同时竖版布局也给人了一种耳目一新的感觉，更像是在一堆书页中进行挑选。目前这项功能还在研发中，感兴趣的小伙伴不妨多关注一下。

垂直标签页

变化 4. 右键搜索栏

传统搜索每次都要新开一个页面，这就需要使用者在不同的标签间来回切换。日前在 Build 2020 开发者大会上，微软宣传将为 Edge 推出一项全新的搜索功能。这项功能通过鼠标右键激活，可以直接在网页右端生成一组搜索页面，搜索结果直接显示在这里，来降低用户在不同标签间切换的频率。

一键搜索功能演示

变化 5. 广告防追踪等级

防追踪保护是微软为新版 Edge 全新定制的一套隐私保护模式，分为 “基本 “、”平衡 “、”严格 “三个等级。其中最高等级的”严格 “，可以最大程度上限制网站广告追踪器的各项行为，包括 Cookies、运行脚本以存储身份认证的数据。不过需要说明的是，这项功能并非直接拦截广告，而是防止网站通过相关手段获取用户隐私，来生成个性化广告。为了不影响正常浏览，一般设为 “平衡”就可以了。

新版 Edge 中的防追踪等级设定

变化 6. 家庭安全

“家庭安全”类似于之前火爆一时的 “青少年保护”，开启后，家长可以通过云端控制台，限制某些网页内容的显示。这项功能主要专注于未成年人保护，包括访问权控制、网页内容限制、屏幕使用时间限制、网上消费限制等。某种意义上说，它更像是一个安全方面的 “家庭组”。目前这项功能已在最新版中上线，感兴趣的网友可以自行尝试一下。

家庭安全

变化 7. 更全面的同步功能

随着 Microsoft Edge 日趋迭代，之前灰色的同步功能，也正一个个被点亮。日前微软宣布，新版 Microsoft Edge 已经支持扩展同步，至此收藏夹、扩展、设置、密码、集锦、自动填充几大核心功能，均已悉数实现同步。未来微软还将实现打开标签页同步、历史记录同步两大功能。那个微软口中可以多设备无缝使用的浏览器，正一步步走向我们。

越来越多的功能正在被 “点亮 “

变化 8. 沉浸式阅读模式

阅读模式一直是微软 Edge 的压箱底功能，当然也的确好用。随着 Edge 版本的日趋迭代，微软也在不断地向阅读模式添加各种新功能，比如文字大小调节、文字间距调节、页面底色修改。最令人惊奇的，是它的 “行聚焦”功能。通过将其他浏览区域暗化，产生一种类似于 “提词器”的神奇效果！不过阅读模式目前并不支持中文网页，后期将得到完善。

沉浸式阅读模式

很有科技范的 “行聚焦”功能

变化 9. 基于 Fluent Design 的全新 UI

尽管 Chromium Edge 已经面世一年多时间，但使用的仍是老版的 Edge 外观，这与 Win10 目前正在使用的 Fluent UI 并不一致。尽快使 Edge 的外观与其他 Win10 组件统一，是微软下一步要做的事。

新 Edge 外观可以添加不同色彩与透明度

未来 Edge 将会融入更多 Fluent 设计语言，支持更流畅的手感、透明度、其他材质效果。同时添加经典的 Fluent Design 显示焦点，为选项卡、按钮边框引入全新动画特效。

变化 10. 更多老版 Edge 中经典功能回归

尽管经典版 Edge 已经名义上被遗弃，但不可否认的是，微软曾在它身上倾注了大量心血，同时也创建了很多十分经典的功能。这其中就包括 F7 光标浏览、PDF 标注、阅读模式、标签页搁置、网页静音等功能。这些功能有些已经 “回归”新版，有些则还在计划中。但无论如何，这些就是传说中的微软味道！Edge 味道！

那些经典的 Edge 功能正一个个 “回归”

写在最后

随着 Chromium Edge 项目取得重大成功，大家似乎开始乐意提起 Edge。可以看到，尽管与 Chrome 同宗同源，但 Microsoft Edge 并非简单的照搬照用，无论是微软版的应用商店，还是越来越多微软经典功能加入，一个更加强大、更有微软味道的浏览器，正一步步走向我们。那么，它会不会是你的菜呢！