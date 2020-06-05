美股涨跌不一：瑞幸咖啡飙涨近六成，蔚来交付量创纪录股价上涨逾 6%

北京时间 6 月 5 日消息，在初请失业金人数减少、4 月美国商品和服务贸易暴跌至近 10 年最低水平的 “夹击”下，星期四美股涨跌不一。截至收盘，道指涨 11.93 点，涨幅为 0.05%，报收 26281.82 点；标普 500 指数跌 10.52 点，跌幅为 0.34%，报收 3112.35 点；纳指跌 67.1 点，跌幅为 0.69%，报收 9615.81 点。

▲ 纳指跌 0.69%，报 9615.81 点

美国主要科技巨头全线下跌，脸书跌 1.68%，亚马逊跌 0.72%，苹果跌 0.86%，NetFlix 跌 1.81%，Alphabet 跌 1.68%，微软跌 1.32%。

中国主要科技股绝大多数下跌，网易跌 2.31%，爱奇艺跌 0.62%，拼多多跌 2.76%，微博涨 1.7%，腾讯音乐跌 2.71%，阿里巴巴跌 0.26%，京东跌 0.37%，趣头条涨 1.04%。

中概股股价

其他中概股涨跌互现，其中上涨的公司包括：瑞幸咖啡（涨 56.98%），蛋壳公寓（涨 13.84%），小牛电动（涨 6.82%），蔚来（涨 6.61%），触宝（涨 6.35%），老虎证券（涨 5.95%），金融界（涨 5.74%），跟谁学（涨 4.81%），小赢科技（涨 4.65%），猎豹移动（涨 3.77%），荔枝（涨 3.6%），500 彩票网（涨 3.17%），信也科技（涨 3.09%），搜狗（涨 2.99%），蘑菇街（涨 2.52%），陌陌（涨 2.43%），人人公司（涨 1.57%），乐居（涨 1.12%），云米（涨 0.94%），微贷网（涨 0.93%），汽车之家（涨 0.82%），虎牙（涨 0.65%），兰亭集势（涨 0.64%），亿航（涨 0.6%），迅雷（涨 0.58%），携程网（涨 0.54%），易车网（涨 0.51%），唯品会（涨 0.34%），新浪（涨 0.33%），网易有道（涨 0.08%）。

与上一交易日持平的公司包括：简普科技、团车、途牛。

下跌的公司包括：宜人贷（跌 0.24%），360 金融（跌 0.32%），新东方（跌 0.37%），UT 斯达康（跌 0.54%），凤凰新媒体（跌 0.74%），58 同城（跌 0.75%），品钛（跌 1.42%），正保教育（跌 1.55%），欢聚集团（跌 1.68%），哔哩哔哩（跌 1.73%），好未来（跌 1.75%），新氧（跌 1.75%），搜狐（跌 1.81%），趣店（跌 1.94%），中芯国际（跌 1.98%），华米（跌 2.08%），1 药网（跌 2.19%），信而富（跌 2.19%），斗鱼（跌 2.34%），云集（跌 2.49%），无忧英语（跌 2.66%），宝尊电商（跌 2.69%），世纪互联（跌 2.81%），房天下（跌 3.12%），优信（跌 3.64%），乐信（跌 3.8%），中通（跌 4.03%），达内科技（跌 4.58%），前程无忧（跌 5.34%），百世（跌 5.65%），金山云（跌 6.45%），流利说（跌 8.33%），寺库（跌 8.54%），富途控股（跌 9.28%），嘉楠科技（跌 10.79%），如涵控股（跌 10.82%）。

投资者炒短线，瑞幸咖啡暴涨近 60%

由于部分投资者认为自会计造假丑闻曝光后瑞幸咖啡股价足够低，今天它继续暴涨。虽然并没有什么利好消息出来，今天是瑞幸咖啡股价连续第三天大涨，自星期一以来，涨幅超过 60%。可能的轧空也是瑞幸咖啡股价上涨的一个原因。《华尔街日报》上周刊文揭示了瑞幸咖啡虚构买家，甚至虚构员工，虚增 1.4 亿美元营收的内幕。尽管存在会计造假行为，瑞幸咖啡毕竟还在营业，并非一文不值。谨慎的投资者因不再信任管理层，纷纷抛售瑞幸咖啡，但也有投资者认为，最近股价低于 2 美元的瑞幸咖啡是个机会。由于短线投资者买进瑞幸咖啡，希望通过炒短线赚快钱，瑞幸咖啡股价可能继续震荡，至少继续在纳斯达克股票交易所挂牌交易期间如此。虽然目前瑞幸咖啡还有一定价值，不过其股票风险很大，没有人可以保证它未来发布的财报没有水分，或者知道它会遭遇什么样的处罚。今天常规交易中，瑞幸咖啡股价上涨 1.47 美元，涨幅为 57%，报收于 4.05 美元，盘中一度摸高 4.94 美元，涨幅达到 91.5%。

创纪录交付量拉动蔚来上涨逾 6%

在 5 月份汽车交付量创下新纪录推动下，今天蔚来股价继续上涨。蔚来昨晚宣布，5 月份汽车交付量为 3463 辆，同比增长 215.5%，其中包括 2685 辆 ES6 和 751 辆 ES8。截至 2020 年 5 月 31 日，蔚来累计汽车交付量为 42342 辆，其中 2020 年为 10429 辆。蔚来创始人、董事长、CEO 李斌在一份声明中表示，“5 月份，我们的汽车交付量创下有史以来新高。”蔚来汽车交付量创下新纪录的成绩，是在因五一劳动节放假造成实际营业时间缩短的情况下取得的。疫情对蔚来 1、2 月销售产生很大影响，3 月份蔚来销售开始好转，汽车交付量环比增长 116.8% 至 1533 辆，4 月份交付量更是增长至 3155 辆。蔚来首席财务官 Steven Feng 在一份声明中表示，“我们预计能够完成 2020 年第二季度交付量计划，并继续提高毛利率，减少经营亏损。”在 5 月 28 日发布的第一季度财报中，蔚来预计第二季度交付量介于 9500 辆至 1 万辆之间。昨天，在高盛上调股票评级消息拉动下，蔚来股价大涨 19.15%。今天常规交易中，蔚来股价上涨 0.37 美元，涨幅为 6.61%，报收于 5.97 美元，盘中一度摸高 6.2 美元。盘前交易中，蔚来股价上涨 8.04% 至 6.05 美元。

美国 / 国外科技股

其他国外科技股多数下跌，其中上涨的公司包括：速汇金（涨 11.22%），LendingClub（涨 6.76%），eBay（涨 6.26%），Lyft（涨 4.75%），美光科技（涨 4.7%），高通（涨 2.29%），赛门铁克（涨 1.88%），英特尔（涨 1.68%），西部数据（涨 1.19%），摩托罗拉系统（涨 0.92%），恩智浦（涨 0.92%），戴尔科技（涨 0.8%），SAP（涨 0.58%），黑莓（涨 0.38%），英伟达（涨 0.01%）。

下跌的公司包括：IBM（跌 0.12%），动视暴雪（跌 0.16%），思科（跌 0.17%），AMD（跌 0.19%），博通（跌 0.21%），Fibit（跌 0.48%），iRobot（跌 0.51%），艺电（跌 0.64%），Uber（跌 0.87%），VMware（跌 0.88%），索尼（跌 0.91%），GoPro（跌 1.05%），Adobe（跌 1.06%），Pinterest（跌 1.12%），甲骨文（跌 1.2%），PayPal（跌 1.39%），Spotify（跌 1.51%），Box（跌 1.63%），爱立信（跌 1.73%），Salesforce（跌 2.03%），诺基亚（跌 2.06%），特斯拉（跌 2.1%），惠普公司（跌 2.31%），Snap（跌 2.38%），Zynga（跌 2.58%），Yelp（跌 3.27%），Twitter（跌 3.33%），Slack（跌 4.91%），Groupon（跌 5.19%），zoom（跌 6.04%）。

eBay 上调业绩预期，盘中股价创纪录

上调第二季度业绩预期后，星期四盘中 eBay 股价创下新纪录。过去 3 个月，eBay 股价累计上涨约 69%。eBay 将第二季度营收预期由之前的 23.8 亿 - 24.8 亿美元上调至 27.5 亿 - 28 亿美元，FactSet 的数据显示，分析师对 eBay 第二季度营收预期平均为 24.6 亿美元。eBay 还将第二季度调整后每股收益预期由之前的 73 美分至 80 美分上调至 1.02 美元至 1.06 美元，分析师对这一数据的预期是 78 美分。今天盘中，eBay 股价一度上涨至 51.88 美元，创下盘中股价新高。截至收盘，eBay 股价上涨 2.91 美元，涨幅达到 6.26%，报收 49.36 美元。eBay 股价远高于 50 日和 200 日均线。eBay 表示，5 月份延续了 4 月份全球商品交易总额强劲的趋势。活跃买家也在加速增长，4、5 月份新增约 600 万。另外，更多商家加盟 eBay 平台。eBay 称，“自 2020 年 3 月份以来，有数万家小企业加盟平台。”eBay 表示，它将增加在营销和技术方面的投资，留住用户，增加他们的购物频次。

发布财报后博通股价盘后先跌后涨

截至 2020 年 5 月 3 日的第二财季，博通调整后每股收益为 5.14 美元，营收为 57.4 亿美元。分析师对博通每股收益和营收的预期分别为 5.14 美元和 56.9 亿美元。与上年同期相比，博通利润下降 1%，营收增长 4%。这是博通利润连续第三个季度下降，它预计第三财季利润会恢复增长。博通预计第三财季营收为 57.5 亿美元，但没有披露每股收益预期。分析师预期博通第三财季每股收益为 5.32 美元，营收为 57.9 亿美元。上年同期，博通每股收益为 5.16 美元，营收为 55.1 亿美元。第二财季博通半导体业务营收下降 2% 至 40.3 亿美元，基础架构软件业务增长 21% 至 17.2 亿美元。今天常规交易中，博通股价下跌 0.64 美元，跌幅为 0.21%，报收于 308.89 美元，盘中一度探底 302.1 美元。盘后交易中，博通股价一度下跌 0.9%，接近 306 美元，而后开始反弹。博通股价 1 月 24 日达到 331.58 美元创纪录高点，3 月 18 日跌至 155.67 美元，累计下跌 52%。