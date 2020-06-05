全球首个新冠病毒中和抗体试剂盒诞生！一小时出结果

内容字号：默认大号超大号
段落设置：取消段首缩进段首缩进
字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体
IT之家 6 月 5 日消息 金斯瑞生物官方消息，近日南京金斯瑞生物科技有限公司与杜克—新加坡国立大学医学院、新加坡科技研究局下属医疗诊断发展中心联合推出一款名为 cPass™ sVNT Kit 的新冠病毒中和抗体检测试剂盒。这是全球第一款快速检测新冠病毒中和抗体（NAbs）的试剂盒。
IT之家了解到，这种试剂盒无需用真病毒开展实验或 P3 实验室进行检测，一小时出结果。
软媒旗下网站：IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|最会买 - 返利返现优惠券|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家|
软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用|
IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。
Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.
软媒公司版权所有