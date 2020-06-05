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全球首个新冠病毒中和抗体试剂盒诞生！一小时出结果

2020/6/5 8:12:30来源：IT之家作者：微尘责编：微尘评论：

IT之家 6 月 5 日消息 金斯瑞生物官方消息，近日南京金斯瑞生物科技有限公司与杜克—新加坡国立大学医学院、新加坡科技研究局下属医疗诊断发展中心联合推出一款名为 cPass™ sVNT Kit 的新冠病毒中和抗体检测试剂盒。这是全球第一款快速检测新冠病毒中和抗体（NAbs）的试剂盒

IT之家了解到，这种试剂盒无需用真病毒开展实验或 P3 实验室进行检测，一小时出结果

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关键词：新冠病毒试剂盒

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