Firefox 火狐浏览器 78 放弃对多个 macOS 版本的支持

Firefox 77 已面向所有用户推出。而随着 Mozilla 开发节奏的加快，预计 Firefox 78 也将在本月底进行发布。目前 Firefox 78 已经处于 beta 阶段，Windows、Linux 和 macOS 上的用户可提前试用。

Firefox 78 预计将对 Linux 和 macOS 进行重大更改，并将在 Windows 上引入一些备受期待的新功能，具体内容可查看更新说明。

Mozilla 方面透露，其已在 Firefox 78 中更新了最低的 Linux 系统要求。因此从此新版本开始，浏览器在 Linux 发行版上需要 GNU libc 2.17、libstdc ++ 4.8.1 和 GTK + 3.14 或更高版本。

另外值得关注的一方面是，对 macOS 用户来说，Firefox 78 将放弃对较早版本操作系统的支持，如果用户希望继续接收更新和安全补丁，建议切换到 ESR 版本。换句话说，如果用户继续运行不受支持的操作系统版本的话，则 Firefox 78 将是其获得的最后一个主要更新，Firefox 79 将不再支持该操作系统。

受影响的三个 macOS 版本分别为：

macOS version 10.9（Mavericks）

macOS version 10.10（Yosemite）

macOS version 10.11（El Capitan）

“Firefox 78 将是最后一个支持 macOS version 10.9、10.10 和 10.11 的主要版本。明年，将通过 Firefox ESR 78.x 支持这些 macOS 版本的用户。”

NetMarketShare 提供的第三方数据则显示，在所有苹果计算机中，只有 0.73% 仍在运行 macOS 10.9。就 macOS 10.10 而言，当前仍在使用的 Mac 中共有 2.43% 是由该版本驱动的，而 macOS 10.11 的运行率则为 4.60%。使用这三个版本的用户数量占比并不大，因此 Mozilla 的决定很可能只影响有限数量的设备。