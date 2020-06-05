“超大杯”华为 P40 Pro+ 明天上市：搭载徕卡五摄，7988 元

IT之家 6 月 5 日消息 华为 P40 Pro + 将于明天（6 月 6 日）10:08 正式开售，该机此前已于 6 月 1 日 开启预约，8GB+256GB 版售价 7988 元，8GB+512GB 版售价 8888 元，配色则包括陶瓷黑和陶瓷白两种可选。

华为 P40 Pro + 采用纳米微晶陶瓷科技，机身与摄像头之间的曲度自然，浑然一体。

华为 P40 Pro + 搭载超感知徕卡五摄，5000 万像素超感知摄像头（广角，f/1.9 光圈，OIS 光学防抖） + 4000 万像素电影摄像头（超广角，f/1.8 光圈） + 800 万像素超级变焦摄像头（10 倍光学变焦，f/4.4 光圈，OIS 光学防抖） + 800 万像素长焦摄像头（3 倍光学变焦，f/2.4 光圈，OIS 光学防抖） + 3D 深感摄像头。其 10 倍光学变焦摄像头采用多反射潜望式变焦结构，纤薄机身内光路完成 5 次反射。增加一颗 3 倍光学变焦摄像头，从而实现 3 倍光学变焦、10 倍光学变焦、20 倍混合变焦以及 100 倍数字变焦。华为 P40 Pro + 前置 3200 万 + 景深摄像头。

IT之家了解到，华为 P40 Pro + 还支持音频变焦，拍摄远方景物时也能把目标声音一起拉近。

华为 P40 Pro + 采用 6.58 英寸 2640 x 1200 OLED 屏，支持 90Hz 刷新率，搭载麒麟 990 5G 处理器，此外，该机也是首款支持 40W 无线快充的手机，内置 4100mAh 电池。