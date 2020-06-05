佩奇支持的飞行汽车创企关闭超轻型电动飞机项目

6 月 5 日消息，据外媒报道，由谷歌联合创始人拉里 · 佩奇 (Larry Page)支持的飞行汽车初创企业 Kitty Hawk 宣布，该公司关闭了开发超轻型电动飞机项目 Flyer，转而开发自动驾驶飞机 Heaviside。

Kitty Hawk 现在正专注于扩大 Heaviside 项目规模，旨在开发更时尚、能力更强的电动飞机，这种飞机安静而快速，可以在任何地方自动飞行和降落。Kitty Hawk 正在解雇 Flyer 70 人团队中的大部分成员，部分员工将被转移到 Heaviside 部门。

根据入职时间长短，那些被解雇的员工将获得至少 20 周的工资。此外，这些人还将获得年度奖金，并在年底前继续享受医疗保险。该公司表示，将设立就业服务，以帮助员工就业。

2019 年 12 月，Kitty Hawk 将其 Cora 项目（双人自动驾驶出租车）剥离出来，与波音成立了合资企业。这家新命名为 Wisk 的公司今年 2 月与新西兰政府签署了一项协议，将在坎特伯雷地区建立并运营空中出租车试点项目，目标是当 Cora 飞机获得新西兰航空机构认证后，就可以进行载客飞行。

这使得 Heaviside 成为 Kitty Hawk 唯一的项目，并由物理学家兼电气工程师达蒙 · 范德 · 林德（Damon Vander Lind）领导。Flyer 项目总裁亚历克斯 · 罗特 (Alex Roetter)和 Kitty Hawk 首席执行官塞巴斯蒂安 · 特伦 (Sebastian Thrun)发文称：“展望未来，我们会将 Heaviside 作为主要平台。但如果没有 Flyer 的推出及其提供的经验，我们永远不会取得今天的成就。”

对于 Kitty Hawk 来说，这将意味着其将重点放在 Heaviside 项目上，并会雇佣更多人。Kitty Hawk 正在与美国航空管理局（FAA）和其他各方进行讨论，如何将 Heaviside 从原型飞机变成可广泛使用的可行产品。

Kitty Hawk 于 2015 年推出了 Flyer 项目，希望推出单座、全电动、可垂直起降的飞行器，它由 10 个独立的升降扇提供动力，在离水面 1 到 3 米的地方飞行。该公司的目标是让它变得轻便和易于使用，并表示已经实现了这一目标。

据悉，Kitty Hawk 声称制造并飞行了 111 架 Flyer 飞机，并成功地进行了 2.5 万多次载人和无人飞行。该公司开发这款飞机的使命就是吸引行业观察家和媒体的注意和想象力，但不会开发其他专为飞行员设计的轻型飞机，而是希望任何人都能驾驶。

罗特与特伦写道：“我们要证明，人们只需不到两个小时的培训就可以安全地操作 Flyer，并成为合格的飞行员。仅一天时间，我们就培训了 50 名新的新手飞行员，他们此前都没有驾照。”

事实证明，商业模式是更大的挑战。Flyer 在水面上飞得又低又慢，这导致其减少了客户基础和用例。Kitty Hawk 探索了娱乐和通勤应用，但未能找到盈利的途径。特伦表示：“无论我们看起来多么努力，我们都找不到实现可行业务的道路。”

在过去的五年里，所谓的飞行汽车行业（更准确地说是电动垂直起降 (EVTOL)飞机）已经发展起来。现在的飞机动力更强，航程也更远，Kitty Hawk 已经成为这个行业的佼佼者。

Heaviside 在 2019 年秋季亮相之前，已经开发了两年，它速度快，声音小，可以飞到任何地方。这款飞机的航程为 160 公里，最高时速可达 289 公里。它也可以在城市上空飞行。

Heaviside 已经可以飞行，两年多来，Kitty Hawk 始终在美国加州对其进行秘密测试。现在该公司的重点是利用软件和硬件建立更可靠的系统，以及部署更多制造和质量控制系统。