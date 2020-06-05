何刚宣布华为智能生活馆 6 月 6 日开业：面积近 1300 平方米，可体验超 2000 件商品

6 月 5 日消息，今天华为在深圳举办媒体沟通会，正式宣布华为智能生活馆（深圳卓悦中心）将于 6 月 6 日上午 10 点 28 分在深圳福田区卓悦中心正式启幕。华为消费者业务手机产品线总裁何刚出席了媒体沟通会，并宣布HUAWEI P40 Pro + 将于明天正式开售。

华为智能生活馆

新的华为智能生活馆（深圳卓悦中心）外观时尚，整体曲线柔和时尚。“玉盒初启，无限可能”为本次华为智能生活馆的设计理念，整体建筑为独栋的四层结构，面积近 1300 平方米，外立面由 179 块大小不同的流线型玻璃构成，最长的双层超级玻璃达到 16 米，实现了亚洲首次实现悬挑外延 1.2 米，在造型玻璃背后，还设计有一层 LED 发光氛围屏，白天整体视觉晶莹剔透，夜晚巨型氛围屏点亮，将会营造出极光、海洋、森林等不同场景氛围效果。

华为智能生活馆采用了 “场景化”的产品陈列逻辑，构建了移动办公、智能家居、运动健康、智慧出行、影音娱乐五大生活场景，用户可体验智慧联动生活体验。

华为智能手机

在华为智能生活馆中，可以体验到超过 2000 件的商品，品类覆盖了智能手机、PC、Pad、手表、智慧屏等华为全系列产品，以及加湿器、扫地机器人甚至汽车等华为生态合作产品。首次在旗舰店基于真车展示 HUAWEI HiCar 智慧出行场景体验，消费者可亲身体验到华为多种终端产品与汽车联接起来，实现 “人、车、家无缝衔接”的智慧出行体验。

华为消费者业务手机产品线总裁何刚也来到媒体沟通会现场，宣布 HUAWEI P40 Pro + 将于 6 月 6 日上午 10 点 28 分正式发售。

HUAWEI P40 Pro + 拥有五摄拍照系统：5000 万像素超感知摄像头 + 4000 万像素电影摄像头 + 800 万变焦摄像头 + 800 万长焦摄像头 + 3D 深感摄像头。首创了多反射潜望式长焦结构，可以达到 10 倍光学变焦，并且最高支持 100 倍数字变焦。在这次生活馆开业期间，特别设置了 P40 快闪店以及影像艺术展，让大家能够近距离了解华为 P40 系列产品。