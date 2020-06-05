内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界
软件
手机
数码
电脑
学院
测评
图赏
视频
游戏
原创
直播
 AI
5G
苹果
微软
iPhone
Win10
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>智能时代>智能家居

何刚宣布华为智能生活馆 6 月 6 日开业：面积近 1300 平方米，可体验超 2000 件商品

2020/6/5 11:32:23来源：新浪科技作者：贾乾责编：远洋评论：

6 月 5 日消息，今天华为在深圳举办媒体沟通会，正式宣布华为智能生活馆（深圳卓悦中心）将于 6 月 6 日上午 10 点 28 分在深圳福田区卓悦中心正式启幕。华为消费者业务手机产品线总裁何刚出席了媒体沟通会，并宣布HUAWEI P40 Pro + 将于明天正式开售

华为智能生活馆

新的华为智能生活馆（深圳卓悦中心）外观时尚，整体曲线柔和时尚。“玉盒初启，无限可能”为本次华为智能生活馆的设计理念，整体建筑为独栋的四层结构，面积近 1300 平方米，外立面由 179 块大小不同的流线型玻璃构成，最长的双层超级玻璃达到 16 米，实现了亚洲首次实现悬挑外延 1.2 米，在造型玻璃背后，还设计有一层 LED 发光氛围屏，白天整体视觉晶莹剔透，夜晚巨型氛围屏点亮，将会营造出极光、海洋、森林等不同场景氛围效果。

华为智能生活馆采用了 “场景化”的产品陈列逻辑，构建了移动办公、智能家居、运动健康、智慧出行、影音娱乐五大生活场景，用户可体验智慧联动生活体验。

华为智能手机

在华为智能生活馆中，可以体验到超过 2000 件的商品，品类覆盖了智能手机、PC、Pad、手表、智慧屏等华为全系列产品，以及加湿器、扫地机器人甚至汽车等华为生态合作产品。首次在旗舰店基于真车展示 HUAWEI HiCar 智慧出行场景体验，消费者可亲身体验到华为多种终端产品与汽车联接起来，实现 “人、车、家无缝衔接”的智慧出行体验。

华为消费者业务手机产品线总裁何刚也来到媒体沟通会现场，宣布 HUAWEI P40 Pro + 将于 6 月 6 日上午 10 点 28 分正式发售。

HUAWEI P40 Pro + 拥有五摄拍照系统：5000 万像素超感知摄像头 + 4000 万像素电影摄像头 + 800 万变焦摄像头 + 800 万长焦摄像头 + 3D 深感摄像头。首创了多反射潜望式长焦结构，可以达到 10 倍光学变焦，并且最高支持 100 倍数字变焦。在这次生活馆开业期间，特别设置了 P40 快闪店以及影像艺术展，让大家能够近距离了解华为 P40 系列产品。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：华为

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|最会买 - 返利返现优惠券|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家|

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用|

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    