小米申请新折叠屏手机专利：外折叠设计，四摄像头配置

IT之家 6 月 5 日消息 有关小米折叠手机的消息再度出现，今日博主 @i 科技君 曝光了小米申请的最新折叠屏手机专利。

IT之家了解到，从截图来看，小米所申请的折叠手机专利采用了外折叠设计方案，采用了四摄像头方案。外折叠方案的好处在于摄像模组既可用作前摄又可用作后摄。

小米此前已申请了包括翻盖式、旋转后摄式、弹出式以及搭载 7 个摄像头的手机等专利，相关专利并不一定意味着小米会生产和销售这样的设备。