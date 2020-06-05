吸尘器能够替代手动清扫吗？我们测试了一下

在打扫卫生时，最令人头疼的就是扫地的环节，特别是当要清理的垃圾较多时，用扫帚手动清理容易遗漏，需要多次清扫，费事费力。

目前吸尘器已经被越来越多的家庭使用，一台吸尘器的清扫力是选购时必须要考虑的重要因素。很多对吸尘器感兴趣的小伙伴可能会好奇与手动清扫相比它的清扫效果如何。IT之家测评组以石头手持无线吸尘器 H6 为例，测试了一下吸尘器的清扫能力。

IT之家首先测试了手动清扫较为麻烦的细毛绒毯面，清理困难是很多人拔草地毯的罪魁祸首，从动图中可见，借助毛刷吸头，石头手持无线吸尘器 H6 一下就可以把毯面的尘土全部吸走，相比手动清扫更为省时省力。

接着我们选取了家庭清扫最常见的场景——地面清扫，这里分别用到了尘土和花瓣进行测试。针对要清扫的地面环境，我们选取了最适合的地刷吸头，通过卡扣可以很简单地更换刷头，实现大变身，从手持使用方式变换为下图所示常规使用，来适应不同的使用环境需求。

地刷吸头配有高扭矩行星齿轮减速器，适用于大部分地板、地砖、地垫、短毛地毯，同时软绒滚筒不缠毛发，可实现深度清洁。

如下图所示，无论是花瓣还是沙土，来回一遍就能清理干净，这也说明吸尘器的吸力已经能满足大部分的日常使用需求，而手动清扫可能需要来回重复打扫很多遍才能彻底清理干净。

全部清扫完毕后，按下倒尘开关，彻底释放尘桶里的全部垃圾，成就感满满。

除了不俗的清扫力外，丰富的使用场景让吸尘器能够全方位解放双手。除了家庭使用，IT之家曾针对石头手持无线吸尘器 H6 的车载使用、键盘清洁等使用场景做过测试，详情请戳：

强迫症福音！石头手持无线吸尘器 H6 清洁键盘体验

石头手持无线吸尘器 H6 车内吸尘

科技的发展让人类得以从机械化的重复运动解放，在某些方面甚至比人类更胜一筹。经测试后我们发现，一个清扫力足够的吸尘器的清扫效果比手动清扫更加高效和彻底，可以让人摆脱烦恼的手动清扫体验，用更短的时间打扫出更舒适整洁的环境。