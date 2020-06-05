新加坡拟全民佩戴专用可穿戴设备，追踪新冠病毒接触者

北京时间 6 月 5 日晚间消息，据国外媒体报道，新加坡正在研究一种追踪新冠病毒接触者的新方法，该方法将涉及一种便携式可穿戴设备，可以分发给该国的每一位公民。

今年 3 月，新加坡发布了首批全国范围内的接触者追踪应用 “TraceTogether”，该 App 利用蓝牙信号帮助当局确定哪些人曾接触过感染了新冠病毒的患者。但这款应用的下载量并不高，而且在 iOS 设备上运行也不是很顺畅。

今日，新加坡外交部长维维安 · 巴拉克里希南（Vivian Balakrishnan）在议会表示，由于政府排除了强制使用 TraceTogether 的可能，现决定开发新的追踪解决方案。

巴拉克里希南说：“我们正在开发一款便携式可穿戴设备，且很快就会推出。它将实现与 TraceTogether 相同的目标，但不会依赖于智能手机。如果这款便携设备有效，我们可能会把它分发给新加坡的每一个人。我相信，这会更具包容性，也会确保我们所有人都会受到保护。”

巴拉克里希南并未明确表示，这款可穿戴设备是否会强制要求居民使用。截至本周五，新加坡是亚洲报告的新冠病毒感染人数最多的国家之一，确诊病例超过 3.7 万例。

巴拉克里希南今日透露，自 3 月 20 日推出之前的追踪应用 TraceTogether 以来，仅略高于 1/4 的人口，即 570 万居民中的 150 万人，安装了该应用。