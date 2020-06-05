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199 元，OPPO 智能手环正式发布：支持睡眠 / 心率 / 血氧监测

2020/6/5 20:36:08来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家 6 月 5 日消息 今天，OPPO Reno4 系列 5G 视频手机新品发布会正式举行。除手机以外，定位 “时尚健康”的 OPPO 手环也在此次发布会上正式与大家见面，这也是继 OPPO Watch 系列之后 OPPO 智能穿戴产品的又一新作。

IT之家了解到，全新 OPPO 手环具备连续血氧监测功能，可实现 “睡眠 8 小时，守护 2 万次”，在睡眠中每秒监测血氧饱和度；还有 12 种专业运动模式和多项便捷功能。颜值方面，手环采用了 1.1 英寸 AMOLED 大彩屏，还提供了运动、时尚两种不同风格供用户选择。

官方表示，连续血氧监测功能的实现，依赖于 OPPO 手环内置的光学血氧传感器。这一元件的运用，使 OPPO 手环得以在用户处于睡眠状态时，仍能每秒连续监测血氧饱和度，即睡眠 8 小时期间，可以不间断地完成 28800 次监测，从而在睡眠状态下更好地测量身体血氧饱和度和呼吸状态。与专业睡眠监测功能结合后，OPPO 手环还可以帮用户培养更健康的睡眠习惯。

另外，24 小时心率监测也是 OPPO 手环的标配功能，凭借内置的光学心率传感器，不仅可回溯心率情况，还可以实时监测心率状态，在心率过高或过低时发出震动提醒，预警健康风险；在运动中记录的心率变化，还可以为科学运动提供精准数据支持。

设计方面，OPPO 手环的款式分标准版、时尚版两种，标准版提供静夜黑、薄雾紫两种配色的运动风格腕带，而时尚版则提供星空黑、流沙金两种流行的配色腕带。并且，OPPO 手环时尚版还别有创意地将金属环扣融于外观设计，使腕带弧度可 360 度灵活调节，佩戴更舒适。此外，OPPO 手环还推出了新世纪福音战士限定版，腕带使用了女神明日香战服的 “红黑撞色”设计，视觉冲击力更强。

表盘方面，OPPO 手环还提供了 160 多种不同风格的百搭表盘，供用户随个性、随喜好、随场合自由切换。

运动功能方面，OPPO 手环支持减脂跑、室内 / 室外跑步、步行、骑行、游泳、椭圆机、划船机、羽毛球灯模式，OPPO 手环还支持 50 米防水，在运动后还会生成完整运动报告，让用户更直观了解运动效果。

在城市生活中，OPPO 手环还可以是手机功能的延伸。它可以接收微信消息推送、来电通知，也可控制手机音乐播放，还可以通过手环查找手机…… 时尚版手环内置的 NFC 功能，还支持全国 270 多个城市的地铁、公交系统刷卡，甚至后续更新还可以充当小区的门禁卡。

官方表示，OPPO 手环采用了高性能、低功耗的处理器，还内置了 100mAh 大电池，可在 1.5 小时内快速充满，最长续航时间可达 14 天。

OPPO 手环标准版售价 199 元，时尚版售价 249 元，新世纪福音战士限定版售价 299 元。

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关键词：OPPO手环

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