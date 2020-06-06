老用户也未必知！微信竟隐藏着这么多实用技巧

微信功能之强大，大家可是有目共睹。除了庞大的用户基数外，还有一个亮点我觉得也是非常重要的，那就是经常能挖出一些不为人所知的小技巧。这些技巧除了简单实用之外，还有一个共同的特点，那就是永远不会写在更新列表里！

盘点微信中那些隐藏的技巧

技巧 1. 创建单人群聊

群聊最少也得两人，可你知道吗？微信是可以创建单人群聊的。方法是点击微信右上角的 “+”按钮，然后选择 “发起群聊 - 面对面建群”，接下来随便输入四位数字，再点击下方的 “进入该群”就可以了。

创建单人群聊

和真正的群没有两样

技巧 2. 查看错过的红包

抢红包一直让人乐此不疲，尤其是赶上节假日时，辗转在几个群中那也是 “日入斗金”呀！不过抢红包也不容易，多数情况下都得 “爬楼”。一来效率不高，二来也容易漏包。

快速筛出红包

其实微信内置了一个红包筛选功能，只要打开群右上角的 “…”按钮，然后点击 “查找聊天记录”，接下来再点击 “交易”，即可将红包直接筛选出来。已经抢过的会显示 “已领取”，没有抢过的则什么都不显示，这样就能很快定位到你错过的红包了。

技巧 3. 翻译告白 “秘语”

有没有在微信中，接收过 “sme”、“ohh”、“ilu”…… 这样的奇怪文字？PUA 当然不用担心了，可大多数直男怕是直接会将这些信息略过。

翻译告白 “秘语”

等等等……，这可不是妹纸手抖发错了，没错正是你梦寐以求的消息呢！

想要破解这些 “秘语”，一个最简单的方法就是——长按消息并点击 “翻译”。瞧，我说有矿吧！

技巧 4. 快速搜索朋友圈

如何快速找到朋友圈里某位好友发过的某条信息呢？

当然，你可以点开 TA 的朋友圈，一条条去翻。但更科学的方法是，点击 “搜索框 - 朋友圈”，然后再从中输入 “好友昵称”并点击，接下来输入要搜索的关键词。瞧瞧，那条朋友圈是不是已经出现在眼前了。

快速定位朋友圈

技巧 5. 语音快速打字

打字不够快？可以试试语音输入嘛！话说现在的语音输入可不一般，速度快，识别率高。只要在功能面板中点击 “语音输入”，就能瞬间将你说的话转成文字。除此之外，你还可以在发送语音时向右拖拽，同样也能将语音转成文字发送出去。

语音转文字

发送语音时也能随时转成文字

技巧 6. 让消息定时提醒

收到一条消息，却不是现在要处理的内容，如何实现定时提醒？

微信中有一项非常简单的技巧，直接在要提醒的消息上长按，点击 “提醒”按钮，然后设置一个要提醒的时间。等时间一到，微信就会自动弹出信息，即便原信息被删也没关系。提醒菜单每隔 1 小时为单位，最长可以设置到未来一年，足够使用了。

设置消息定时提醒

技巧 7. 扫一扫直接翻译

遇到看不懂的单词，可以打开微信 “扫一扫”。这个界面下包含一个 “翻译”标签，切换过去后，对着单词拍照一下，结果便自动出来了。

扫一扫翻译

技巧 8. 群接龙

群接龙大家都很熟悉了，传统的接龙弊端很多，不但麻烦而且特别容易出错。其实新版的微信，已经内置了一项群接龙功能，只要将功能面板滑至第二页，点击 “接龙”即可创建一组接龙信息。

和传统接龙相比，群接龙除了能够点击自动进入接龙界面（自动填好当前用户昵称），还自带了去重与合并功能，有效避免了之前经常遇到的漏发与重复问题。

群接龙

技巧 9. 不再自动下载

微信在使用中，会自动下载聊天记录里的照片与视频，久而久之，微信就会变得越来越臃肿。其实我们完全可以点击微信 -“我 - 设置 - 通用 - 照片、视频和文件”，将 “自动下载”前面的复选框关闭。这样微信就不会保留聊天记录里的图片和视频了，尤其是那些经常加群的小伙伴，将这项功能设好后，可以大幅降低微信的占用空间。

禁止微信自动下载照片与视频

技巧 10. 我都加入哪些群

玩微信的时候，总喜欢加入各种群，特别是有些单位喜欢用群沟通，于是微信便留下了大大小小很多群。不过有些群活跃度不高，时间一长也就杳无气息了，成为名副其实的 “僵尸群”。这些 “僵尸群 “白白留在你的微信里，如果没有别的成员说话，几乎很难找到它们。

想要快速找到并清理 “僵尸群”，最简单一个办法，就是点击 “通讯录 - 群聊”，这里会显示出你之前加入的所有群，找到后挨个清理就可以了。

快速清理 “僵尸群”

技巧 11. 扫车识车

路上看到喜欢的车，却不知道名字？可以试一试微信扫一扫中的 “识物”功能。这项功能说白了就是扫物识物、扫车识车，打开 “扫一扫 “，将标签切换到中间的”识物 “模式，再对准要识别的车辆就可以了。效果秒出，还自带售价，很贴心吧！

识车

写在最后

上面提到的几项功能都很好用，作为腾讯公司的当家产品，微信能有这样的表现也实在令人刮目相看。当然除了这些以外，微信的 “肚子”里还装着多少不为人知的小秘密，可就无人所知了。