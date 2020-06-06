杭州公交新增 USB 接口，再也不怕玩手机没电了

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IT之家 6 月 6 日消息 一手 Video 消息，近日杭州部分公交车的座椅旁边新增了两个 USB 接口，真正实现乘公交给手机充电。
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IT之家了解到，目前杭州已投入 100 多辆带 USB 接口的公交车上路运营，包括 403 路、11 路、24 路、60 路。据公交公司负责人表示，6 月底前带有 USB 接口的公交车数量将到达 550 辆，年底前总数将达到 1280 辆。
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