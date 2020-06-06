非农就业数据好于预期拉高美股，美国主要科技巨头全线上涨

北京时间 6 月 6 日消息，美国 5 月非农就业人数远超预期，表明就业市场状况好转，提振投资者风险偏好，美股收高，纳指盘中创下历史新高。截至收盘，道指涨 829.16 点，涨幅为 3.15%，报收 27110.98 点；标普 500 指数涨 81.58 点，涨幅为 2.62%，报收 3193.93 点；纳指涨 198.27 点，涨幅为 2.06%，报收 9814.08 点。

▲ 纳指涨 2.06%，盘中创历史新高

美国主要科技巨头全线上涨，Facebook 涨 1.98%，亚马逊涨 0.91%，苹果涨 2.85%，NetFlix 涨 1.27%，Alphabet 涨 1.86%，微软涨 2.34%。

中国主要科技股绝大多数上涨，网易涨 5.03%，爱奇艺涨 1.75%，拼多多涨 5.18%，微博涨 2.56%，腾讯音乐跌 2.31%，阿里巴巴涨 0.69%，京东涨 4.46%，趣头条跌 3.44%。

中概股股价

其他中概股绝大多数上涨，其中上涨的公司包括：瑞幸咖啡（涨 36.05%），500 彩票网（涨 16.0%），信也科技（涨 11.38%），乐信（涨 11.25%），小赢科技（涨 10.64%），流利说（涨 10.18%），简普科技（涨 10.0%），达内科技（涨 8.73%），房天下（涨 8.06%），途牛（涨 7.69%），汽车之家（涨 7.49%），华米（涨 7.01%），中芯国际（涨 6.97%），360 金融（涨 5.83%），网易有道（涨 5.76%），无忧英语（涨 5.57%），凤凰新媒体（涨 5.19%），百世（涨 5.02%），迅雷（涨 4.58%），欢聚集团（涨 4.48%），中通（涨 4.38%），好未来（涨 4.08%），宝尊电商（涨 3.97%），优信（涨 3.77%），云米（涨 3.54%），携程网（涨 3.49%），正保教育（涨 3.14%），宜人贷（涨 3.13%），信而富（涨 2.99%），新浪（涨 2.91%），搜狐（涨 2.83%），哔哩哔哩（涨 2.8%），UT 斯达康（涨 2.72%），唯品会（涨 2.45%），前程无忧（涨 2.4%），荔枝（涨 1.96%），新东方（涨 1.66%），易车网（涨 1.61%），老虎证券（涨 1.6%），58 同城（涨 1.59%），搜狗（涨 1.45%），趣店（涨 1.32%），猎豹移动（涨 1.32%），兰亭集势（涨 1.27%），如涵控股（涨 1.08%），微贷网（涨 0.51%），寺库（涨 0.33%），亿航（涨 0.17%），小牛电动（涨 0.17%）。

下跌的公司包括：品钛（跌 0.01%），乐居（跌 0.56%），斗鱼（跌 0.87%），富途控股（跌 1.04%），陌陌（跌 1.37%），嘉楠科技（跌 1.4%），团车（跌 1.44%），虎牙（跌 1.48%），新氧（跌 1.78%），1 药网（跌 1.82%），金山云（跌 1.94%），跟谁学（跌 2.13%），触宝（跌 2.5%），蛋壳公寓（跌 2.73%），世纪互联（跌 3.61%），云集（跌 4.83%），人人公司（跌 5.43%），金融界（跌 5.43%），蔚来（跌 6.37%），蘑菇街（跌 7.36%）。

尽管核心电商业务增速放缓，但阿里巴巴一直在增长。除云计算服务外，阿里巴巴外卖业务的增长也相当强劲，数字媒体和娱乐业务表现出强劲增长势头。尽管体量已相当大，阿里巴巴增长势头不减。受疫情影响，最近一个财季阿里巴巴增速明显放缓。调整后每股收益仅增长 2% 至 1.3 美元，但仍然远高于分析师预期的 85 美分，营收增长 16% 至 161.4 亿美元，高于预期的 151 亿美元。移动月活用户环比上一财季增长 22% 至 8.46 亿。2020 财年阿里巴巴平台上商品成交总额达到历史性的 1 万亿美元。预计 2021 财年阿里巴巴每股收益将增长 24%。2019 年 11 月末，阿里巴巴股价超过 188.38 美元的买入点。去年双 11，阿里巴巴商品成交额达到 384 亿美元，比 2018 年增长 26%。目前，阿里巴巴股价已重回 50 日均线上方，下一个买入点是 221.26 美元。阿里巴巴股价在 5 月 19 日曾突破 216.2 美元的买入点。最近，阿里巴巴股价美中不足的一点是，自 3 月份以来相对强度线一直在向下走，即使是在最近数天股票上涨的情况下依然如此。

赴港二次上市消息推动京东股价涨逾 4%

消息称京东计划在香港联交所二次上市，融资 314 亿元港币（约合 40.5 亿美元）。彭博社获得的资料显示，京东计划在港交所以最高每股 236 元港币的价格，发行 1.33 亿股股票。这一发行价比京东星期四在纳斯达克股票交易所的收盘价高 7.8%。京东将成为今年以来在港交所融资最多的公司。网易计划通过在港交所二次上市融资 27 亿美元资金。去年，阿里巴巴通过在港交所二次上市融资 130 亿美元。不计超额配售，京东在港交所发行的股票占到其总流通股本的约 4.3%。京东计划 6 月 11 日确定发行价，6 月 18 日在港交所挂牌交易。京东计划将通过二次上市募集的资金用于关键供应链技术项目。美国银行、瑞银和法国里昂证券将是京东在港交所二次上市的联合保荐人。今天常规交易中，京东股价上涨 2.52 美元，涨幅为 4.46%，报收于 59.04 美元。

美国 / 国外科技股

其他国外科技股绝大多数上涨，其中上涨的公司包括：Groupon（涨 17.97%），Yelp（涨 15.94%），Lyft（涨 7.03%），惠普公司（涨 5.71%），Snap（涨 5.56%），西部数据（涨 5.39%），美光科技（涨 4.88%），黑莓（涨 4.59%），摩托罗拉系统（涨 4.47%），Pinterest（涨 4.39%），诺基亚（涨 4.21%），恩智浦（涨 3.9%），Twitter（涨 3.41%），GoPro（涨 3.4%），高通（涨 2.92%），戴尔科技（涨 2.68%），博通（涨 2.65%），IBM（涨 2.46%），特斯拉（涨 2.46%），英特尔（涨 2.18%），Uber（涨 2.14%），甲骨文（涨 2.14%），思科（涨 2.07%），Adobe（涨 1.84%），英伟达（涨 1.75%），索尼（涨 1.71%），iRobot（涨 1.64%），Salesforce（涨 1.42%），Spotify（涨 1.34%），VMware（涨 1.14%），SAP（涨 1.1%），艺电（涨 0.97%），PayPal（涨 0.91%），AMD（涨 0.89%），LendingClub（涨 0.81%），Fibit（涨 0.16%）。

下跌的公司包括：赛门铁克（跌 0.24%），爱立信（跌 0.52%），动视暴雪（跌 0.54%），Zynga（跌 0.88%），eBay（跌 1.09%），zoom（跌 1.31%），Box（跌 2.19%），速汇金（跌 4.03%），Slack（跌 14.18%）。

苹果股价创下有史以来新高

对今年秋季 5G iPhone 发布的乐观，以及越来越多证据表明 App Store 当季销售好于预期，推动今天常规交易中苹果股价上涨 9.18 美元，涨幅为 2.85%，报收于 331.5 美元，超过 2 月 12 日的 326.32 美元，创下新高。苹果市值达到约 1.44 万亿美元，高于微软的 1.42 万亿美元。今年以来，苹果股价累计上涨近 12%，比 3 月 23 日的 223.76 美元高出 46%。股价上涨至 346 美元，苹果市值将达到 1.5 万亿美元；市值要达到 2 万亿美元，苹果股价需要上涨至 462 美元。Wedbush 分析师丹 • 艾维斯（Dan Ives）维持对苹果股票 “跑赢大盘”的评级，但将目标股价由 350 美元上调至 375 美元，把苹果最高目标股价由 400 美元上调至 425 美元。艾维斯称，苹果服务业务表现出色，2021 财年营收将达到 600 亿美元，今年 AirPod 出货量将由去年的 6500 万副增长至 8500 万副。艾维斯重申了其观点，在 5G iPhone 和服务拉动下，苹果可能成为市值达到 2 万亿美元的首家公司，仅服务业务的价值就介于 5000 亿至 6500 亿美元之间。CFRA 分析师安杰洛 • 奇诺（Angelo Zino）维持对苹果股票的 “买入”评级，将其目标股价由 320 美元上调至 360 美元。瑞士信贷分析师马太 • 卡布拉尔（Matthew Cabral）称，本季度 App Store 营收将增长 35%，其中 5 月份为 39%。鉴于经济疲软可能会影响到 iPhone 销售，卡布拉尔仍然维持对苹果股票的 “中性”评级，但把目标股价由 260 美元上调至 295 美元。