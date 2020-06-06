微软 Surface Pro X 获更新推送：改善电池续航

内容字号：默认大号超大号
段落设置：取消段首缩进段首缩进
字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体
IT之家 6 月 6 日消息 据 Windowslatest 报道，Microsoft 今天发布了面向所有 Surface Pro X 设备的 2020 年 6 月固件更新，其中带来了一些改进。
IT之家了解到，此次更新将改善 Surface Pro X 的电池性能，系统稳定性，Teams 应用程序体验等。运行 Windows 10 October 2018 Update 1809 或更高版本的设备现在可以下载这些更新。
软媒旗下网站：IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|最会买 - 返利返现优惠券|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家|
软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用|
IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。
Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.
软媒公司版权所有