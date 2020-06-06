微软 Surface Pro X 获更新推送：改善电池续航

IT之家 6 月 6 日消息 据 Windowslatest 报道，Microsoft 今天发布了面向所有 Surface Pro X 设备的 2020 年 6 月固件更新，其中带来了一些改进。

IT之家了解到，此次更新将改善 Surface Pro X 的电池性能，系统稳定性，Teams 应用程序体验等。运行 Windows 10 October 2018 Update 1809 或更高版本的设备现在可以下载这些更新。