5G 商用一周年，这些 5G 之「最」你都知道吗？

从去年 6 月 6 日至今，中国 5G 商用牌照发放已经有一年时间了，在这一年中，我们亲身经历了 5G 概念从陌生到熟悉，5G 基站从少到多，5G 手机从昂贵到便宜，5G 应用从概念到实例。在 5G 商用一周年这样的时间节点，让我们一起回顾下中国 5G 的发展之路。

虽然去年 5G 才刚刚正式商用，但可能很多人都不知道的是，早在 2017 年，我国的第一座 5G 基站就已经开通了。

中国 5G 时间线简述

2017 年 6 月 24 日，中国第一座 5G 基站在广州大学城开通；

2018 年 4 月 2 日，中国第一个 5G 电话在广州打通；

2019 年 6 月 6 日，中国 5G 商用牌照正式发放，5G 开始走进人们的视线，成为全社会关注的热点话题；

2019 年 8 月 5 日，中国第一款 5G 手机正式开售，同天，中国首位 5G 用户诞生；

截至到 2020 年 5 月，中国 5G 基站已超 24 万个，5G 套餐用户数超过 5000 万，国内新发布 60 余款 5G 手机，中国市场 5G 手机累计出货量超过 3000 万部。

以上这些，是我们能搜集到的关于 5G 的关键时间点和数字，而 5G 商用这一年，和 5G 相关的话题从未间断过，接下来，我们就再来盘点下这一年当中的 5G 之 “最”。

最高海拔 5G 基站——珠峰 5G

2020 年 4 月，中国电信、中国移动、中国联通均已在珠峰大本营完成了 5G 基站建设，在海拔 5000 米以上地区实现了 5G 信号覆盖。

4 月 30 日，全球海拔最高的 5G 基站在珠峰海拔 6500 米前进营地开通，实现 5G 信号对珠峰北坡登山线路及峰顶的覆盖。

最快 5G 测速——4.7Gbps

2020 年 5 月，诺基亚利用 800MHz 的商用毫米波 5G 频谱和双连接（EN-DC）功能，通过在美国主要运营商的商用网络中部署的基站设备进行测试，实现了 4.7Gbps 的 5G 速度，创下了截至目前全球最快 5G 网速的记录。

最沙雕 5G 谣言——5G 辐射对人体有害

“5G 基站密度更大、功率更高、辐射更大，会对人体造成严重伤害。”

诸如此类的谣言伴随着 5G 商用而来，甚至还有人借专家之口，在朋友圈传播有关 5G 基站辐射会对人体造成危害的文章。

事实上，通信基站数量越多，手机和基站之间产生的电磁辐射反而会越小，5G 基站辐射还没有家电的辐射大。

最迷惑 5G 行为——火烧 5G 基站

听信 5G 辐射谣言还不是最可怕的，竟然还有人为此付诸行动。

2020 年 4 月，数日之内，英国、荷兰多座移动通信基站遭到 5G 反对者纵火、破坏。这些激进分子宣称 5G 辐射会引发不治之症，甚至将 5G 基站与新冠病毒传播联系在一起。

“最迷惑 5G 行为”，火烧基站的做法当之无愧。

最佳 5G 助攻——火神山、雷神山 5G 建设

2020 年 2 月，疫情期间，央视《疫情 24 小时》全天候 5G 直播火神山医院的建造过程，吸引高峰观看人数 9000 万人次，被称为 “史上最强云监工”。

2 月 27 日下午，北上广三地专家通过 “5G 远程 CT 协作平台”共同参与雷神山患者治疗。

5G 为疫情期间的武汉防疫工作送上了一记绝佳助攻，也让我们看到了更多 5G 应用的实例。

最惨 5G 运营商——美国 AT&T

假装自己是 5G 的做法，你听过吗？

去年，美国通信运营商 AT&T 的用户在手机右上角会发现 “5G E”图标，但实际上，网速并没有加快，手机连的还是 4G 网络，和 5G 并无关联。AT&T“障眼法”式的营销手段自然也遭到不少网友的吐槽。

如今，虽然 AT&T 早已用上了真 5G，但曾经那段黑历史，用户会那么容易忘却吗？“最惨 5G 运营商”封号，盖章！

老问题：5G 离我们还有多远？

先生您好，请问您对现在的套餐流量还满意吗？为了回馈老客户，现在可以为您以 7 折的优惠升级 5G 套餐….

这样的电话，你应该也接到过吧。

一年时间，关于 5G，我们看到铺天盖地的广告宣传，它正逐渐成为新手机的标配，甚至还被众多品牌花式碰瓷 ......

毫无疑问，5G 正在和各行各业建立联系。

然而，当 5G 概念不再陌生，甚至感觉 4G 就要过时的时候，你用上 5G 了吗？

相信不少热爱尝鲜的体验官已经先行迈入了 5G 生活（即使它还并未完善成熟），还有更多观察者按兵未动，等待着拥抱 5G 的最佳时机。

刚刚 “诞生”不久的 5G，每天都在创造着新的历史，在其发展之路上，无论是高光时刻亦或是艰难时刻，我们都在一同亲历——新一代通信技术的萌芽、崛起，并期待着未来将会发生的巨大变革。

在 5G 商用周年之际回望 5G 这一年，突飞猛进的数字与成绩背后，那个萦绕大多数人脑海中的疑问依然待解：

5G 到底离我们有多近？

又或者，离我们还有多远？