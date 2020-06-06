马斯克隧道挖掘新工程：特斯拉为其生产 12 辆电动巴士

据外媒报道，美国科技大亨埃隆 · 马斯克 (Elon Musk)旗下隧道挖掘初创公司 The Boring Company 日前提议修建安大略省机场环路 (Ontario Airport Loop)，即连接兰乔库卡蒙加和安大略省国际机场的高速运输隧道。同时，将由特斯拉为其生产 12 座电动巴士。

The Boring Company 的这个新项目已经得到圣贝纳迪诺县交通局董事会的广泛支持，董事会一致投票赞成建设该系统。此外，董事会还指示推迟一项耗资 300 万美元的研究，该研究旨在探索其他将机场与铁路相连的方案。



圣贝纳迪诺县官员科特 · 哈格曼（Curt Hagman）表示，The Boring Company 的运输隧道是更传统铁路系统更好、更廉价的替代方案，因为传统铁路系统需要更长的建设时间。哈格曼参观了这家隧道公司的霍桑总部，并在测试隧道中进行了体验。他说：“这让我们以全新的方式思考，这是个相对快速且成本低廉的项目。”

安大略省机场环路将长 4.5 公里。隧道本身直径将为 4.26 米，位于地下约 10 米深的地方。目前，该提案涉及为运输系统引入电动巴士的计划。计划使用橡胶轮胎的电动汽车，时速高达 204 公里。这些电动巴士最多可容纳 12 人及其行李，每次乘坐大约需要 90 秒到 120 秒时间。

这些车辆正在由马斯克旗下电动汽车制造商特斯拉开发，如果它们能大规模推出，将把安大略省机场环路系统载客量扩大至每天 1200 人，即每年 1000 万以上。这些电动巴士看起来与 The Boring Company 的乘客运输工具非常相似，早在考虑建设芝加哥机场运输线时，该公司就提到了这一点。

安大略省机场环路预计耗资 4500 万至 6000 万美元，但如果加上增加运营中心、管理服务和操作员工资的费用，整个项目的成本可能达到 7500 万美元左右。然而，尽管如此，7500 万元与亦在考虑中的、预计耗资 10 至 15 亿元的轻轨铁路支线相比仍然相距甚远。

哈格曼说，该机构可以使用为轻轨线延伸项目预留的 4000 万美元资金来建设安大略省机场环路，州、联邦或南海岸空气质量管理区拨付的资金可以弥补差额。

安大略省机场环路预计将在 4 年内完工，远远快于建造一条轻轨支线所需的 10 年时间。圣贝纳迪诺县交通局董事会的交通和铁路主管凯莉 · 辛德勒 (Carrie Schindler)解释称：“它的性价比要高得多。我确实预计需要外部资金，但与建筑地面项目相比，资金需求水平较低。“

虽然 The Boring Company 刚成立了几年，但其似乎正在大踏步开展其项目。在安大略省机场环路之前，The Boring Company 已经与拉斯维加斯会议中心签订了建造地下环路系统的合同，这将允许前往这个广阔场地的游客在短短几分钟内从建筑群的一端到达另一端。拉斯维加斯环线的进度很快，两条隧道的挖掘工作最近都已经完成。

有些人担心，在地震多发的南加州建设地下隧道可能非常危险。但 The Boring Company 在网站上说，在 1994 年北岭地震、1989 年洛马普里塔地震和 1985 年墨西哥城地震期间，任何地铁隧道都没有损坏。辛德勒说，有关路线、成本和环境问题将在 8 月或 9 月提交的报告中概述。