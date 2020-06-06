瑞幸董事长陆正耀参与造假证据浮出，国内难脱罪

据财新报道，瑞幸造假国内外同步推进调查。一位接近监管人士表示，监管层已掌握了瑞幸董事长陆正耀对于公司财务造假的指令性的电子邮件，陆正耀将被公诉，极有可能面临刑事追责。

国际市场监管总局和财政部先后对瑞幸进行了调查，掌握了造假相关证据，陆正耀等高管作假行为适用《新证券法》和《会计法》相关法条。

数名接近瑞幸自查调查组人士透露，国家市场监管总局和财政部先后对瑞幸进行了调查，已经掌握作假的诸多证据，税收方面瑞幸为虚增交易交了税。