专访超前点播案原告：爱奇艺隐私合规有问题，希望尊重用户

近日，《庆余年》超前点播案在北京互联网法院开庭，并当庭宣布判决结果，诉讼内容和判决结果再次将 “超前点播”推上热议风口。

今日，新浪财经对爱奇艺 “超前点播”案原告、法律博主吴声威进行了专访。吴声威认为，超前点播可以存在，但是存在的方式以及落地，爱奇艺方始终 “处理不当”。

“超前点播可以存在，但处理方式不当”

根据此前北京互联网法院一审宣判，《爱奇艺 VIP 会员服务协议》部分无效；在原告吴先生购买会员服务后更新的 “付费超前点播”条款对吴先生不发生效力；爱奇艺向原告吴先生连续 15 日提供爱奇艺平台 “黄金 VIP 会员”权益，使其享有平台已经更新的卫视热播电视剧、爱奇艺优质自制剧的观看权利，赔偿吴先生公证费损失 1500 元，驳回原告其他诉讼请求。

同时，法院对 “超前点播”给出了模式本身并无不妥的结论，法院认为 “依靠互联网技术，人们对于工作、生活的差异化需求得到逐步满足。视频平台基于消费意愿推出的‘会员制’服务模式，已为社会公众所接受。在此基础上探索新的视频排播方式，本无不妥”。

吴声威认为，超前点播可以存在，但是存在的方式以及落地，爱奇艺方是处理不当的。

“不尊重用户，用户是不会买账的”

值得关注的是，爱奇艺在法庭上还提交了吴声威的观影记录。

“这个我当时在开庭时，是非常诧异的”，吴声威称，他不认可这种获取记录的方式，“这个不是法院要求调取的，爱奇艺在调取前也没有向法院提交申请，所以这是侵犯了个人隐私”。截至目前，爱奇艺尚未就此事进行道歉或协商。

“对于这件事，我始终是比较正面去处理”，吴声威称，在诉讼开始前，如果爱奇艺愿意与用户主动调解，他是可以接受的。但截至开庭，爱奇艺才选择调解，“这时再调解，已经没有必要了”。

他强调，以后都不会使用爱奇艺软件，因为这家公司在隐私合规方面有问题，“这家公司表现的有些随意，没有那么严格，可能是文化问题，这方面做的确实不够好”，“我希望爱奇艺从用户出发，尊重用户。如果不尊重用户，用户是不会买账的”。

对于爱奇艺是否会继续上诉，吴声威表示并不知情。