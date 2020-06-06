好消息！陈薇团队研制的新冠疫苗 / 特免球蛋白有望在贵州投产

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IT之家 6 月 6 日消息 贵州日报消息，据媒体报道称，陈薇院士团队研制的新冠肺炎疫苗和特免球蛋白有望在贵州实现投产。
IT之家了解到，今日静注炭疽人免疫球蛋白 Ⅰ 期安全耐受性和药效动力学临床试验在贵州医科大学附属医院正式启动，贵州泰邦生物制药有限公司与军事科学院军事医学研究院生物工程研究所联合申办此项目，相关疫苗 / 特免球蛋白的临床试验将借助贵州医科大学附属医院国家药物临床试验机构完成。
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