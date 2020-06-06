《英雄联盟》冠军杯赛 6 月 8 日全区不限量测试

IT之家6 月 6 日消息 根据《英雄联盟》官方的消息，英雄联盟全新玩法冠军杯赛即将上线，2020 年 6 月 8 日 - 6 月 14 日将会在全大区展开不限量测试。

IT之家了解到，不限量测试期间，冠军杯赛体验仅代表测试效果，如果各位召唤师遇到了 bug、体验异常或有对于冠军杯赛的建议，欢迎通过官方客服进行反馈，请和我们一起持续提升冠军杯赛的游戏体验。官方警告称，一切代练、作弊行为，一经核实都会被严厉打击，请各位召唤师严格遵守公平竞技的原则。

官方公告：



比赛时间安排

组队时间

首日比赛：2020 年 6 月 8 日 10：00-6 月 13 日 21：00

次日比赛：2020 年 6 月 14 日 00：30-6 月 14 日 21：00

战队锁定时间

首日比赛：2020 年 6 月 13 日 19：00-21：00

次日比赛：2020 年 6 月 14 日 19：00-21：00

匹配及对局时间

首日比赛：2020 年 6 月 13 日 19：00-23：59

次日比赛：2020 年 6 月 14 日 19：00-23：59

如何参赛

满足条件：荣誉等级 2 级以上，2020 赛季召唤师峡谷单双排 / 灵活组排完成定级赛 ;

邀请 4 位同大区玩家组成队伍

每天的比赛需要消耗 1 张冠军杯赛挑战券，组队完成后凭挑战券锁定战队和入场参赛 (注意：每个比赛日的比赛相互独立，如果召唤师希望参与两天的比赛，那么需要消耗 2 张冠军杯赛挑战券)

4、通过体验冠军杯赛从组队到对战的流程可以免费解锁 1 张冠军杯赛挑战券，活动开放期间每位用户单个 QQ 限领 1 次 (活动时间：5 月 6 日 12：00——7 月 30 日 23：59)，传送门>>>

5、2020 年 6 月 8 日 12：00 商城将上架冠军杯赛挑战券，召唤师们亦可通过商城解锁道具。冠军杯赛挑战券售价：1000 点券 或 975 蓝色精萃。(冠军杯赛测试期间部分功能逐步开放，故本次全区不限量测试期间豪华版冠军杯赛挑战券暂不上架)

参赛流程 & 玩法规则

组队：组成你的战队，战队会根据综合实力分到赛区 1 到赛区 4——随战队新增或移除的成员而变化。你可以邀请已经是大师段位但把你留在白银守望的好友，当然，高段位的玩家会拉高你们的分段。

锁定：完成组队以后需要战队的每个成员都完成锁定以进入匹配，如果有人没有做好准备，那么战队将不会立即进入赛区匹配。

战术侦查：通过在有限的时间内侦查你对手的历史赛程、英雄成就等，并针对他们制定战术。如果你的某一个对手只会玩盲僧 李青，那这就是你狙击他的机会了。

ban&pick：英雄选择和职业比赛的形式一样：分为两个禁用和选取阶段 ; 三禁三选，然后二禁二选。由队长决定所有的禁用，因此请和你的队友商量好选取和禁用。

8 支战队的排名赛：8 支战队会被分入一个固定的争霸赛中，每支战队都需要进行 3 场对战以决出这个争霸赛的第一至第八名。

次日比赛：如果你在首个比赛日中摘得桂冠并想在第二个比赛日中继续参赛，需要重新消耗 1 张冠军杯赛挑战券。当然，如果你是首个比赛日的第一至第二名，你可以在冠军杯赛法球中解锁 1 张免费的冠军杯赛挑战券。