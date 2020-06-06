网易 UU 加速器：《守望先锋》免费派发数量增加

IT之家6 月 6 日消息 5 月底，网易 UU 加速器联合暴雪推出《守望先锋》畅玩版 / 典藏版免费送活动，官方介绍称网易 UU 加速器用户只需加速任意游戏达到一定时长，就可以收到《守望先锋》畅玩版 / 典藏版。若用户已经有了《守望先锋》则将会获得升级游戏包。

本月初，网易 UU 加速器称由于《守望先锋》联合活动的火爆程度远远超过预期，从 6 月 2 日 19:00 起未登录过活动页面的用户将暂时无法参与活动。

IT之家了解到，网易 UU 加速器更新公告，称与暴雪方面进行了沟通，追加了派发数量。

官方公告：

你们好。网易 UU 加速器联合《守望先锋》的限量领取活动自开启以来，受到了大家的广泛关注，目前已有将近百万玩家参与。但与此同时，由于我们的考虑不周，给大家造成了不愉快的参与体验。在此，请先允许 U 妹代表网易 UU 加速器项目团队向各位玩家致以最诚挚的歉意。



限量派发《守望先锋》游戏的初衷是希望能够为玩家提供更多福利。对于我们而言，这是一次全新的尝试。但由于我们在活动热度预判以及活动服务器承载能力的判断等方面出现了失误，最终导致玩家体验不佳。对于一个以用户体验为核心的加速器产品而言，这样的失误需要我们深刻反思和总结。



本次活动计划派发的总数量是 10 万份，活动领取开启日（6 月 2 日）至本周五（6 月 5 日）派发畅玩版及典藏版升级包共计 64,690 份，但由于派发数量无法满足参与玩家人数，大家焦急等待领取的心情，U 妹感同身受。因此，网易 UU 加速器团队积极与暴雪方面进行了沟通，追加了派发数量，本周六（6 月 6 日）将派发 10 万份畅玩版、1 万份典藏版升级包，本周日（6 月 7 日）也将继续派发同样数量。后续的发放计划 U 妹将会在第一时间告知，敬请各位玩家留意 U 妹的公告。



此次事件之后，网易 UU 加速器团队一定会进行详细复盘及经验总结，未来我们将以积极、开放的心态，为大家带来更多福利，届时领取流程将会更加完善、领取体验将会更加顺畅。



最后，U 妹与所有网易 UU 加速器的团队成员一起，再一次向玩家们致以最诚挚的歉意，也感谢各位玩家对我们的理解和支持。