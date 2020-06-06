手机 SoC 最强搅局者参上，AMD 在移动端还能继续 YES 吗？

熟悉手机的朋友都知道，移动芯片领域是一个硝烟滚滚的市场。

盘踞多年的霸主高通常年坐在头把交椅上，享有着最多的市场份额，而在即将到来的全民 5G 时代，沉寂许久的联发科在 Helio 冲击高端失败后又带着天玑卷土重来，三星 Exyons 近来也是新品不断，想着分一杯羹，另一方面，手机厂商也意识到了自研芯片的战略意义，华为的海思麒麟似乎并不满足于自给自足，时不时会传来麒麟芯片要外卖的消息，而除了华为，OV 这两家厂商也陆续开始扩充人力，加大芯片的投入和研发力度，当然，自研芯片这条路可不是那么好走的，前有小米松果仅推出一款芯片后就杳无音讯，现在国内的紫光展讯、瑞芯微等小厂也只能在低端市场中摸爬滚打。

不过现在有消息传来，在芯片如此高门槛的领域，我们也许会迎来一位「搅局者」，并且是一位看起来颇为靠谱的狠角色。

AMD 也要抢手机处理器的生意？

近日，有外媒报道称，AMD 正在打造一款面向移动平台的芯片，其隶属于 Ryzen 系列，命名为 AMD Ryzen C7，从曝光信息来看，Ryzen C7 并没有采用以往传统的 X86 架构，而是转投到更适合移动平台的 ARM 阵营，如果消息属实，这将会打破现有的移动芯片格局，为手机等移动设备提供更多的选择。但现在这个消息并没有得到官方证实，而且曝光的参数规格有点过于美好，让我不得不怀疑消息的真实性。

具体来看，这款参数过于美好的芯片采用了台积电 5nm 工艺制造，并且基于 ARM 最新架构，由 2 颗 Cortex-X1 + 2 颗 Cortex-A78 + 4 颗 Cortex-A55 的组合构成，拥有 8 核心设计，这不仅完全满足下一代旗舰 SoC 的水准，也符合 AMD 一贯的高性能特色。而在基带方面，曝光信息透露 Ryzen C7 将与联发科携手合作，引入最新的 MTK 5G 基带，另外在其他规格上，Ryzen C7 支持 LPDDR5 内存、UFS3.1 闪存、144Hz 刷新率、2K 分辨率、HDR10+ 和 10bit 色彩显示等技术。

可能性远不止手机

从 Ryzen C7 如此豪华的规格来看，我们可以确信它是专门为旗舰设备而打造的，但是否会用于手机呢？我想 AMD 应该不会如此莽撞，毕竟作为一位新玩家，在从未涉足手机领域的情况下，一开局就选择这种犹如地狱模式般的赛场，并不符合情理。根据 Ryzen C7 的核心组合来看，它拥有 2 个超大核 + 2 个大核 + 4 个小核的豪华架构，再加上 MTK 5G 基带，所产生的发热量和功耗绝对不容小觑，而如今的 5G 手机面临的共同难题恰恰就是散热，因此 Ryzen C7 明显不适合内部空间紧凑的手机。

既然不适用于手机，那么 Ryzen C7 最有可能出现的地方也许就是平板或者游戏掌机了，事实上多年前就曾有过案例，2014 年，AMD 在显卡上的老对头 NVIDIA 曾推出过自研的 ARM 芯片——NVIDIA Tegra K1，当时 Tegra K1 选择在小米平板 1 代上首发，更有意思的是，由于 Tegra K1 拥有过于超前的 GPU 性能，多年后还有不少玩家在二手市场上淘来小米平板 1 玩游戏，而同样是拥有显卡基因的 AMD，在此次曝光的 Ryzen C7 上，采用了四核心的 AMD Radeon RDNA2 Mobile GPU，主频高达 700MHz，相比骁龙 865 所采用的 Adreno 650 有着 45% 的性能提升，这也让人十分期待在 Ryzen C7 在 GPU 方面的表现。

另外在这里也多提一嘴，不少老朋友一定知道高通的 Adreno GPU 其实是源自于 ATI 的移动事业部，当时这一资源由 AMD 所掌握，但由于 AMD 财政困难，导致 ATI 的移动业务被高通以 6500 万美元的价格收购，这一举使得高通大大增强了其芯片的图形能力，Adreno GPU 也由此应运而生。但最近几年，高通「挤牙膏」式的升级策略实在令人诟病，Adreno GPU 的架构更是多年未见更新，所以 AMD 这位强而有力的对手如果能再度回归移动 GPU 领域，一定会击破高通的舒适圈，甚至是带动新一轮的 GPU 军备竞赛，为用户带来最大化的升级效益。

话说回来，除了平板，游戏掌机也许是更适合 Ryzen C7 的设备，时下最流行的掌机任天堂 Switch，其所采用的配置其实相当古老，且不说令人诟病的 720P 大果粒屏，就是处理器也停留在 2015 年所发布的 Tegra X1 上，可以毫不夸张地说，简直是浪费了一副好皮囊，因为掌机相比与手机，拥有更大的内部空间和散热能力，足以释放出更强的性能，而 Ryzen C7 不仅具备强大的 GPU 实力，外围配置也完全是以 5G 设备的标准而打造的，因此这款芯片一旦入局掌机领域，假使任天堂能够顺势推出一款 Switch Pro，想必一定会成为各位小伙伴梦寐以求的游戏设备吧！

5G 时代应对移动芯片的未来抱有期待

AMD 是否会进军移动芯片领域我们还不得而知，目前这个消息也没有得到官方证实，但如果消息为真，AMD 就绝对可以在 5G 时代争得一张入场券，这无论是对自己的发展，还是对广大消费者来说都是好事情，今年的 AMD 在桌面平台已经实现了大翻身，而在手机市场中，我们也希望看到他的身影。事实上在高通、麒麟、MTK 等厂商之后、任何一个优质对手的进入都能促进更多的良性竞争，为用户提供更舒适的体验，归根结底，受惠的始终是用户，所以不妨让我们对未来抱有期待，一起见证手机市场的发展！