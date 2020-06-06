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618 红包 & 省赚日历：京东超市生鲜惠，天猫风尚服饰购

2020/6/6 22:06:11来源：IT之家作者：杰克责编：杰克评论：

今年的电商 618 已经拉开大幕，本文整理了 2020 年京东 618 每日大促会场和活动预告日历，希望能在大家尽情剁手的同时帮你省下一大笔银子。

• 京东京享红包（每天点此 3 次）

• 天猫超级红包（每天可抢 3 次）

6 月 7 日，京东活动主题为超市生鲜 “一起发现美味”，活动重点是食品生鲜、电脑数码、家电狂欢等品类，爆款不止 5 折，好物低至 9.9 元，好物价保 30 天，无需等待 618 巅峰狂欢，现在即可入手了。

此外，明日天猫 618 超级红包可继续领 3 次，品类狂欢活动主题是风尚服饰，加码 40 亿消费券狂欢，每天 10 点限量抢。

7 日重点活动会场

会场优惠详情
狂欢主会场每满 300 减 30，爆款 24 期免息
超市生鲜生鲜满 288 减 100
电脑数码爆款 5 折限量抢，最高 24 期免息
家电狂欢头号京贴每满 300 减 40
手机狂欢抢 2020 元神券，爆款 24 期免息
家电百亿补贴1 元抢神券，24 期免息
超级百亿补贴秒杀爆品疯狂优惠
电脑数码爆款 5 折限量抢，最高 24 期免息
运动鞋服领券每满 300 减 60
图书开门红每满 100 减 50、跨店满 128 减 100
实时热销榜最火的热销单品

618 重点活动预告

日期重点活动
6 月 8 日手机 PLUS DAY
6 月 9 日家装建材
居家生活狂欢
6 月 10 日家电狂欢
6 月 11 日电脑数码
6 月 12 日手机狂欢日
6 月 13 日3C 生活日
6 月 14 日京东国际狂欢
6 月 15 日医疗保健
享受美好生活
6 月 16 日珠宝饰品
钟表神券日
家电高潮期
图书大促
6 月 17 日超级直播
6 月 18 日巅峰盛典
电脑数码
家装建材
6 月 19 日全品类返场
6 月 20 日
小龙虾单品日

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今日热销爆款

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•  北京 9 折消费券：点此领券（下单需北京地址，外地小伙伴需转运）；

•  必胜客 310 元优惠券：在必胜客 App 外送点餐，任意金额可获得。

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同理，小米 10 8GB+256GB 上述优惠后，低至 3289 元 + 24 期免息：

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