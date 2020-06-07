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LG 三款 38 英寸显示器上市：年初 CES 上已发布

2020/6/7 0:00:30来源：威锋网作者：乔纳森森森责编：微尘评论：

近日 LG 发布了 3 款全新的显示器，型号分别为 38WN95C-W、38WN95C-G、38WN95C-B。

据悉，此次发布的 3 款显示器差距非常小。其中，38WN95C-W 采用了一块 38 英寸 Nano IPS 面板，可提供 3840 x 1600 分辨率、1000：1 对比度、98%,P3 色域和 450nit 亮度，具有 144Hz 刷新率（OSD 超频可达 170Hz）和 1 ms 响应时间，通过 VESA DisplayHDR 600 认证，兼容 NVIDIA G-SYNC 同步显示技术，支持 LFC（低帧速率补偿）。

其他方面，LG 38WN95C-W 支持倾斜角度和高度调整、100mm VESA 壁挂安装。38WN95C-W 接口方面包括 1x 雷电 3、1x DP 1.4、2x HDMI 2.0、2x USB 3.0 和 1x 3.5 mm 音频接口。

另外，相较于 38WN95C-W，38WN95C-G 缺少了雷电 3 接口，且只有 1x HDMI 2.0 接口；38WN95C-B 则缩减了内置扬声器，但增加了 RGB 灯环设计。

LG 38WN95C-W 已经在美国开启预约，售价为 1599 美元（约为人民币 11322 元）。在今年 1 月的 2020 年消费电子展（CES）上，LG 首次展出了全新的 38WN95C-W 曲面游戏显示器。

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关键词：LG

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