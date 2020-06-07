突然断网不知所措？但 Edge 浏览器还能这么玩

我们的生活已经离不开网络，然鹅…… 要是哪一天真的断网了，该怎么办？

好在这个问题微软已经帮我们想了，在刚刚发布的 Microsoft Edge v83 中，一项非常酷的功能被挖了出来，这就是传说中的——断网小游戏！

知道怎么调出来么？继续往下看吧

所谓 “断网小游戏”可不是将你的网断掉，而是网络中断后用于消磨时间的一款离线小游戏。虽说听上去似乎没什么稀奇，可单凭微软把它挪到 Edge 的网络中断窗口这个点子，就绝对值得称赞了，这…… 才是人性化设计么！

如果你的网络无法连接，就会出现这个提示

1. 玩法入门

游戏规则很简单，就是控制小人绕过各种障碍物，空格键暂停，“F 键”加速，滑行的距离越远越好。预设障碍物很多，有险滩、暗礁、漩涡、珊瑚，以及各种无处不在的灯塔、栈道……。离开码头后，你的速度会越来越快，当然也越来越难控制。每轮三次失误机会，之后就是 Game Over 了。

玩法介绍

实话说，这款游戏的难度一点不低，好处就是带入感会更强一点。令人意想不到的是，除了基础的键盘支持外，微软竟然为它设计了键盘、鼠标、触控、手柄四种控制方式。要知道，这不过就是一款用来打发时间的小工具，微软这么干，只能说相当用心了！

当当当当……

2. 炫酷玩法

除了上面这种标准玩法外，Edge 小游戏还加入了 “之字型”、“计时赛”两种特殊玩法，通过首页右上角的汉堡菜单予以激活。此外它还提供了 “高可见模式”（将障碍物高亮标出），以及照顾新手的 “减速模式”，能够大大提高游戏的可玩性，感兴趣的童鞋不妨一试。

右上角菜单选项

写在最后

其实这种断网小游戏不光微软一家，之前的 Google Chrome 也在其失联页面中，内置了一款 “奔跑的恐龙”。相比微软的 “Edge 冲浪手”，“奔跑的恐龙”玩法更简单，只需按下空格键开启游戏，剩下的就是不断点按空格让小恐龙跳过障碍物就行了。相比更复杂的 “Edge 冲浪手”，个人以为 “奔跑的恐龙”反而更适合办公室场景。

Chrome 内置的 “奔跑的恐龙”

其实微软推出这款 “Edge 冲浪手”也是有所渊源的，何曾几时，一款同样风靡一时的 Skifree（滑雪小人）也使用了类似创意。只不过一个在水中，一个在滑雪罢了。当然无论是 Edge 冲浪手，还是奔跑的恐龙，无非是给断网后的我们一种消磨时间的方法罢了。而这一点其实与很多搜索引擎厂商推出的特色 404，异曲同工！