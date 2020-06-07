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Linux Kernel 4.19 和 5.4 生命周期延长至 6 年

2020/6/7 9:21:38来源：开源中国作者：xplanet责编：远洋评论：

近日，Linux 内核开发及维护者 Greg Kroah-Hartman  宣布将 Linux 内核 4.19 和 5.4 版本的生命周期终止（EOL）支持从两年延长到六年，分别延长至 2024 和 2025 年。在这期间，它们能够继续向后移植 bug 并获得一些重要的安全修复程序。

Linux 内核主要分为稳定版和长期支持版。稳定版本每 8-10 周发布一次；长期版本则是每两年一次，并会在接下来的两年内提供安全和错误修复。

通常来说，LTS 内核版本的维护者负责决定 LTS 生命周期的时间段。2017 年，谷歌高级工程师 Iliyan Malchev 曾宣布，Linux 内核团队同意将部分 Linux 的长期支持版（LTS）维护期从两年延长到六年。这也是首次有 LTS 内核的生命周期延长，这一改变从 Linux Kernel 4.4 开始实施。

长期支持的内核版本用于向后移植较旧内核树的错误修复，并且只有重要的错误修复适用于此类内核。它们通常不会频繁发版，尤其是对于较旧的树。目前，有 6 个受支持为六年的 LTS 内核，分别是：5.4、4.19、4.14、4.9、4.4 和 3.6 版本。

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关键词：Linux

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