小米笔记本 14 新品曝光：4 款齐发，约 4685 元起

IT之家 6 月 7 日消息 在红米智能手机在印度取得巨大成功后，小米下周将进军印度笔记本电脑市场。小米将在 6 月 11 日的线上发布会上正式公布小米笔记本 14，今天这款即将推出的小米笔记本的规格在网上曝光。

据悉，小米笔记本 14 系列将有四款型号，其中小米笔记本 14 将采用第十代英特尔酷睿 i5 处理器，而小米笔记本 14 地平线版将采用第 10 代英特尔酷睿 i7 处理器。在 GPU 方面，地平线版将采用 NVIDIA GeForce MX350 显卡，而普通版将提供英特尔集成显卡或 NVIDIA GeForce MX250 显卡。

小米笔记本 14 将配备 14 英寸 FHD 显示屏，地平线版将采用全面屏设计，屏占比达到 91%。除了入门级机型配备 256GB 固态硬盘外，其他三款机型将配备 512GB 固态硬盘。

外媒称，新笔记本的主要短板似乎是内存容量，即使是顶配的地平线版也将只配备 8GB 内存。此外，小米宣称，小米笔记本 14 将提供长达 10 小时的电池续航。

据悉，预计小米笔记本 14 的起售价为 5 万印度卢比 (约 4685 元)。

IT之家了解到，目前国内小米官方在售的笔记本产品中并没有 14 英寸的机型，仅有红米的 RedmiBook 14 和 RedmiBook 14 Ⅱ。