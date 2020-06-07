自驾模式特斯拉一头扎进大货车！自动驾驶最大问题：谁愿意买单？

果然鱼和熊掌不可兼得，马斯克最近光操心 SpaceX 载人航天的事情了，自家的特斯拉又出事了。

6 月 1 日，中国台湾高速公路上一辆行驶中的特斯拉 Model 3，以 110 公里 / 时的速度一头扎进路上侧翻大货车的 “怀抱”。

车主表示，当时开启了自动辅助驾驶，以为系统能让车停下来，然而这辆 Model 3 并没有减速的意向，等车主反应过来时已经来不及刹车了。

从画面中可以看出，这辆 Model 3 硬生生把货车顶出去 1 米多。难道因为货车太白，而且又占据了整条车道，以致自动辅助驾驶系统没有识别出来？

后面的车主拍下了这一事故

好在这一事故没有人员伤亡，然而并不总是那么幸运。

2018 年 3 月 18 日晚，在亚利桑那州，一位女士正推着自行车横穿马路时，被一辆 Uber 自动驾驶测试车撞倒后不幸身亡。

NTSB 报告显示，该自动驾驶车未能正确识别到她是一位正在过马路的行人。也确实，这位女士没有遵守交通规则，抱着侥幸心理横穿马路。

同样，这辆车上的安全驾驶员由于疏忽，也没有及时发现前方的行人。这次事故的发生不免让人唏嘘。

既然如此，那么问题来了，即使买了自动驾驶的车，也得目不转睛的盯着，那你还会买吗？

疫情下的自动驾驶行业难上加难

今年 5 月，CarGurus.com 对 400 位正准备买车的人进行了一项民意调查，调查中问道：“您对自动驾驶汽车发展有何总体的看法？” 结果显示，22% 的人表示对自动驾驶的前景感到兴奋。

而 2019 年对车主的一项调查显示，31% 的人对自动驾驶汽车感到兴奋。随着自动驾驶技术的提升，人们购置自动驾驶车辆的意愿反而下降了？

去年，马斯克预测，到 2020 年，他的公司将拥有上百万辆 “Robotaxis”。实际上，这并没有实现。

专家对于自动驾驶汽车的问题也是褒贬不一、各持己见，有些专家认为，如果未来自动驾驶汽车像现在的私家车一样畅销，地球或将迎来灾难。

再说回当下，今年由于疫情的影响，对自动驾驶行业产生了巨大的冲击。

今年自疫情以来，Uber 已陆续裁员近 7000 人。Uber CEO Dara Khosrowshahi 还宣布，将关闭其人工智能业务研究院 AI LAB，这也预示着 Uber 对于自动驾驶的研究无奈暂时搁置。

因此，目前自动驾驶汽车面临着更加严峻的挑战。从技术方面来说，自动驾驶技术依然停留在 L2(部分自动化)阶段，要达到 L5(完全自动化)阶段还有很长的路要走。对于国家来说，经济受到病毒的打击，投资正在放缓。

Cox Automotive 执行分析师 Michelle Krebs 说，“现阶段全球汽车制造商的首要任务是节省资金并在扩建工厂的同时创造营收，尽管目前对自动驾驶技术的发展产生了影响，但只是被暂时搁置了。”

说到这里，让我们假设一下，如果未来自动驾驶技术更加成熟了，越来越多的人选择购置自动驾驶车辆，马路上随处可见，甚至整条街上都是无人车。那么，如果你是一位普通白领，你会想自己买一辆无人车，还是约辆网约 “无人车”呢？

自动驾驶网约车的时代即将来临？

由于这次疫情的缘故，一个新的商机浮现了——自动驾驶网约车。

前不久，Baidu 的自动驾驶出租车落地长沙了，文摘菌的小伙伴还去试坐了一下。约到它之后，小伙伴迫不及待的上去感受一下，车里主驾和副驾的位置都有安全员，但是他们都没有触碰方向盘，其中一个拿着平板记录信息，另一个是危险操纵员，只有遇到了紧急情况才会进行人为干预。

长沙梅溪湖地区的规定速度是在 50 码以内，自动驾驶车速保持在了 45-46 码区间，这位乘车的同学表示，整体而言，行车很稳定，唯一有两个不足，转弯和刹车的时候会感觉比较 “硬”，就仿佛是在高速路上开着一辆一百多码的车，然后突然调整了一下方向盘。

总的来说，这次体验还是不错的。

再来看看国外的情况。美国一家共享汽车平台 Zipcar 的联合创始人 Robin Chase 认为，人们对汽车的态度正在发生变化。“大多数人都会以实用性的角度来考虑购置汽车的问题。对于有些人来说，汽车是一种身份的象征，但对于大多数人，尤其是千禧一代来说，汽车只是一种交通工具。人们不想把所有的钱都花在汽车上。”

她补充道，自动驾驶汽车的私有化会导致更多的交通拥堵和污染，数百万驾驶员的失业，以及税收，停车，交通和登记费用的大量损失。

Chase 是众多期待汽车自动共享化的人之一，她认为共享汽车有助于让汽车的利用更高效。路上这些汽车的使用率将会更高，也不会有那么多的车停在路边，甚至再也不用发愁停车以及那高昂的停车费了。

然而也有一部分人想拥有自己的车，尤其受到疫情的影响。

IBM 商业价值研究院 5 月发布了一项调查，发现受访者中有一半打算在解禁后减少或不使用共享打车服务。人们对公共交通也同样持有怀疑的态度。

IBM 部门全球汽车业务主管 Ben Stanley 表示，“很大一部分人将寻求替代产品，例如私家车。因为可以对自己车里的乘客有所掌控。”

尽管如此，汽车所有权方面的一个重大转变可能即将到来。

共享自动驾驶汽车已成趋势？

Guidehouse Insights 的底特律首席分析师 Sam Abuelsamid 说：“自动驾驶汽车未来绝对会被共享。”他补充说，此前消费者已经为购置新车或卡车平均支付了 38,000 美元，而现在，自动驾驶技术让汽车价格直增 5,000 至 20,000 美元。他表示：“自动驾驶汽车的价格在很长一段时间内仍然是普通人难以承受的。”

经济合作与发展组织国际交通论坛创新与预见顾问 Philippe Crist 在电子邮件中表示，欧洲城市将倾向于共享使用自动驾驶汽车。

然而最重要的问题还是技术。

Crist 表示，“真正的挑战是要使自动驾驶汽车在任何情况下始终等于或超过普通安全驾驶员的驾驶性能。然而目前来看，显然还是人类开车更安全。”

布鲁克林的自动驾驶汽车。车辆通行规例的采用可能会加速向完全自动化的方向发展。

如果未来自动驾驶汽车可以和彼此，和通过技术增强的建筑物，和交通信号灯以及其他基础设施之间相互感应，那么它们可能会更快地实现完全自动化。

2017 年，Chase 女士与世界资源研究所，落基山研究所，自然资源保护委员会，美国运输，C40 城市和世界可持续发展商业委员会等共同发起了《宜居城市共享出行原则》。目前已有 180 多个公共和私人背书。

其中一个原则是，“自动驾驶汽车是共享汽车的一部分，能够受到良好的监管，并且做到零排放。”但是，何时才能实现还远不能确定。