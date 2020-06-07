《CS:GO》国服开启新防沉迷系统：未成年每日不得玩超过 3 小时

IT之家 6 月 7 日消息 《CS:GO》国服官方微博今日发布《未成年人防沉迷系统接入公告》，宣布 CSGO 国服现已正式开启新的防沉迷系统。防沉迷生效后，会对未成年玩家进行游戏时间和游戏消费限制。

公告称，每日 22 时到次日 8 时之间，未成年玩家将无法登录游戏；未成年玩家在法定节假日每日累计在线不得超过 3 小时，其他时间每日累计在线不得超过 1.5 小时。

另外，未满 8 周岁的玩家将无法进行充值；8 周岁及以上未满 16 周岁的玩家，单次充值金额不得超过 50 元，每月充值金额累计不得超过 200 元；16 周岁及以上未满 18 周岁的玩家，单次充值金额不得超过 100 元，每月充值金额累计不得超过 400 元。

IT之家附公告全文：

亲爱的玩家：

根据国家新闻出版署《关于防止未成年人沉迷网络游戏的通知》，为了倡导青少年健康游戏，CSGO 国服现已正式开启新的防沉迷系统，防沉迷生效后，账号绑定身份信息为未成年的玩家登录游戏将会受到以下限制：

1. 游戏时间限制

1）每日 22 时到次日 8 时之间，未成年玩家将无法登录游戏

2）未成年玩家在法定节假日每日累计在线不得超过 3 小时，其他时间每日累计在线不得超过 1.5 小时

2. 游戏消费限制

1）未满 8 周岁的玩家将无法进行充值

2）8 周岁及以上未满 16 周岁的玩家，单次充值金额不得超过 50 元，每月充值金额累计不得超过 200 元

3）16 周岁及以上未满 18 周岁的玩家，单次充值金额不得超过 100 元，每月充值金额累计不得超过 400 元

CSGO 国服将严格遵守相关规定，保护青少年健康成长，感谢各位玩家的理解与支持！

附录：

国家新闻出版署发布《关于防止未成年人沉迷网络游戏的通知》原文查看>>>>