微软 Visual Studio 2019 v16.7 Preview 2 发布

微软发布了 Visual Studio 2019 v16.7 的第二个预览版本。

C++ 更新

现在，在连接管理器中，可以编辑远程 SSH 连接，例如：目标系统的 IP 地址发生更改并且需要更新。还可以设置默认远程连接以通过 $ {defaultRemoteMachineName} 在 CMakeSettings.json 和 launch.vs.json 中使用。

当编辑远程连接时，Visual Studio 将不再需要将标头重新复制到 Windows 以获得本机 IntelliSense 体验。同样，设置默认的远程连接对于将 CMakeSettings.json 和 launch.vs.json 检查到源代码控制中非常有用，而无需用户或计算机的特定信息。这些通过 SSH 的远程连接使用户可以直接从 Visual Studio 在远程 Linux 系统上构建和调试 C++ 项目。

此版本还为 Visual Studio 中的 Windows 上的 Clang（clang-cl）带来了增强的 IntelliSense 支持。clang include 路径现在包括 clang 库，开发团队已经改进了编辑器内花体的显示（特别是在使用 std 库时），并且添加了 clang 模式对 C++ 2a 的支持。

预览版还包含四个新的代码分析规则，以将其他安全功能合并到 C++ 中：C26817、C26818、C26819 和 C26820。

此外，新的 C++ 20 标准库功能已经实现。GitHub 上的 STL Changelog 中提供了详细列表。

.NET 生产力

现在，“快速信息”（Quick Info）将显示诊断 ID 以及帮助链接，可以轻松导航到文档，以了解有关代码中的警告和错误的更多信息。

Git 生产力

新版本专注于解决合并冲突，将 Visual Studio 合并编辑器与 TFVC 分离，并将其重点放在了 Git 上。

文件顶部的新信息栏会告诉用户何时存在需要手动解决的合并冲突。单击即可打开合并编辑器，该编辑器现在具有更多有用的图块和标题，以帮助区分冲突的分支。

此版本减少了缩放边距、运行状况边距和工具栏周围的混乱情况。 此外，当区别唯一时，更容易解析与对齐的匹配行、单词级别差异和可见空白之间的冲突。用户可以关闭无冲突的差异，而只关注冲突。现在，还可以通过双向合并在文件级别解决添加 / 添加冲突。另外，新版本添加了一个复选框，只需单击一下即可解决一侧或另一侧的所有冲突。

其他 Git 改进还包括：在开始新的克隆操作之前关闭所有打开的文件夹或解决方案，以便 Visual Studio 打开新克隆的存储库，以帮助更快地获取代码。改进了提交文本框，添加了内联错误检查。还添加了 UI，可帮助用户更清晰地了解初始化存储库并将其推送到 GitHub 或 Azure Repos 等远程主机时发生的情况。

Kubernetes 的本地流程

使用 Kubernetes 进行本地处理时，可以在与其他应用程序或服务连接到 Kubernetes 集群的同时，在开发工作站上编写、测试和调试 .NET 代码。通过将开发工作站连接到群集，用户无需在开发计算机上手动运行和配置相关服务。集群中的环境变量、连接字符串和卷可用于本地运行的微服务代码。

详情见发布公告： https://devblogs.microsoft.com/visualstudio/visual-studio-2019-v16-7-preview-2/