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红帽 Red Hat Enterprise Linux 7.8 更新

2020/6/7 16:12:15来源：开源中国作者：局长责编：骑士评论：

红帽对两个月前发布的 Red Hat Enterprise Linux 7.8 进行了更新，7.8 是 RHEL 7 进入维护阶段的首个版本，此次更新同样是 7.8 的首次更新（也有可能是最后一次更新）。红帽表示在升级之前，用户应该开始认真思考他们升级至 RHEL 8 的策略。

此次更新主要是针对容器工具进行升级。值得注意的是，从该版本起，用户将不会再接收到新版本的容器工具。需要使用最新版本 Podman, Buildah 和 Skopeo 的用户，应该迁移至 RHEL 8 中，因为这里的容器工具模块每季度更新一次。

此次对 RHEL 7.8 的更新则是为其中的容器工具提供最后一次更新，主要包括以下三方面：

  1. Rootless Containers 现已正式 GA，在 RHEL Server 和 RHEL Workstation 中也完全受支持 (release notes)

  2. 对容器工具的主要更新：Podman 1.6.4, Buildah 1.11.6 和 Skopeo 0.1.41 (release notes)

  3. 升级容器镜像 (release notes)

详细内容查看发布公告

下载地址：https://access.redhat.com/downloads/

Red Hat Enterprise Linux（RHEL）是红帽公司开发的 Linux 发行，它专攻商业市场。Red Hat Enterprise Linux 面向 x86、x86_64、Itanium、PowerPC、IBM System z 架构发布服务器版本，面向 x86 和 x86_64 处理器发布桌面版本。红帽公司的所有正式支持和培训，以及红帽认证计划，均围绕 Red Hat Enterprise Linux 开展。

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关键词：红帽Linux

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